O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, sostivo este xoves que leva "tres anos", desde 2014, advertindo de que os investimentos fixados nos orzamentos do Estado non se estaban cumprindo "en porcentaxes razoables", de modo que subliñou que espera que o resultado das contas para este ano sexa "mellor".

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo | Fonte: Europa Press

Preguntado na rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta sobre a comisión de seguimento da execución orzamentaria anunciada por el, o máximo mandatario galego explicou que o obxectivo é garantir que se gastan uns fondos que xa inicialmente son "inferiores" aos consignados en exercicios pasados.

"Se un orzamento é moi amplo, executar o 70 por cento é razoable; pero, cando xa non é tan amplo, necesitamos executalo", argumentou, á vez que incidiu en que un nivel de execución similar ao de anos anteriores convertería estes orzamentos en "absolutamente insuficientes para cumprir cos compromisos do Goberno central en Galicia".

É por iso que Feijóo reiterou a importancia de garantir a súa utilización, non sen antes advertir que "primeiro hai que aprobar" as contas. Nun contexto no que o seu partido non goza de maioría absoluta no Congreso, Feijóo lembrou aos representantes galegos que se queixan do baixo investimento que non validar os orzamentos suporía "impedir" calquera investimento.

SEGUNDA COMUNIDADE CON MÁIS FONDOS

Ante reiteradas preguntas dos xornalistas, o presidente opinou que as cifras do proxecto de orzamentos coñecido o martes "non son boas" comparadas coas de exercicios anteriores, pero insistiu en comparalos en termos de execución. Neste punto, apuntou que en 2016 non alcanzou os 600 millóns de euros.

Devandito isto, sacou a colación as críticas noutras partes de España ao feito de que Galicia acumule a segunda maior investimento en relación co seu número de habitantes. "Temos un 10,8 por cento do total de investimentos e somos menos do seis por cento. É lóxico? Si, sen dúbida, porque necesitamos finalizar o AVE que xa teñen a maioría dos cidadáns de España", remachou Feijóo.

De feito, indicou que a primeira comunidade en investimento per cápita é Castilla León, e que os recursos que se destinan á alta velocidade ferroviaria nesta autonomía para a súa chegada á nosa supoñen "o maior investimento de España". E é que, como sostivo xa en días pasados, non aceptará ningún novo atraso na súa construción.

De aí tamén o compromiso do ministro de Fomento de informar a Galicia trimestralmente do ritmo de execución das obras, uns encontros aos que a Xunta acudirá con datos actualizados extraídos desa comisión.

Expostos estes datos, o máximo mandatario autonómico resolveu que se as contas apróbanse e "execútanse", permitirán que o AVE chegue á comunidade a finais de 2019 e consolidar outras obras adicionais, pero que, se isto non se cumpre, será un orzamento "absolutamente decepcionante" para Galicia.