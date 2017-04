(AM)Consello.- A Xunta convoca 1.043 prazas de docentes ao amparo do real decreto-lei e avanza 1.606 no Sergas

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunciou este xoves a convocatoria de 1.043 prazas na educación pública ao amparo do real decreto-lei aprobado polo Goberno, á vez que avanzou a súa intención de sacar un total de 1.606 para sanidade en canto apróbense os orzamentos.

Reunión do Consello da Xunta | Fonte: Europa Press

Diso deu conta na rolda de prensa tras a reunión semanal co seu goberno, na que se deu o visto e prace á convocatoria de educación. De feito, o mandatario galego lembrou que o seu compromiso era aprobala "cando existise cobertura legal" e, así, seis días despois da validación do real decreto, acordouse.

Ao fío diso, Feijóo destacou que Galicia é "a primeira comunidade" en aprobar estes exames, ata o punto de que se convocan días "antes" que os do ano pasado. E o calendario pasa por que os novos docentes incorpórense aos seus postos o próximo curso académico.

En canto ás prazas de 25 especialidades, sinalou que a convocatoria de emprego público farase "nos termos pactados" e xa dados a coñecer: sairán a concurso 540 prazas de secundaria, 400 de mestre, 80 de profesores técnicos e 23 de música e artes escénicas.

EMPREGO NO SERGAS

Tras reivindicar o cumprimento da "palabra dada" no que se refire a a necesaria seguridade xurídica para os opositores, Feijóo deu conta de que as probas selectivas do Sergas haberán de esperar á aprobación do PGE.

Ademais, informou dun acordo cos sindicatos para a posta en marcha dun plan pola estabilidade do emprego no Sergas, enfocado a reducir ao cinco por cento a porcentaxe de eventualidade. En base a esta planificación, que rebaixa en tres puntos o obxectivo exposto polo Goberno central, unhas 800 prazas que actualmente son eventuais ou de acumulación de tarefas converteranse en interinas.

"A estabilidade no emprego público era un compromiso", proclamou Feijóo, non sen lembrar que a taxa de temporalidade en Galicia xa roldaba o oito por cento que marca o Estado pero decidiuse seguir "mellorando".

Así pois, entre este ano e o próximo alcanzarase esa cifra de 800. En concreto, segundo detallou o mandatario, máis da metade deste plan xa está executada, pois 438 eventuais xa se converteron en interinos o pasado día 1 de abril; mentres no segundo semestre deste ano formalizaranse 200 novas interinidades e na primeira metade de 2018 farase o mesmo con outras tantas prazas.

Outras melloras das que deu conta Feijóo é que no primeiro trimestre deste ano convocarase o primeiro concurso de traslados "aberto e permanente", de modo que "cada vez que haxa unha praza non sexa necesario convocar un concurso, senón que se poida solicitar".

Así mesmo, alcanzouse un acordo relativo á selección de postos de xefatura, coordinación e dirección para que os procesos estean dispoñibles de forma electrónica; e para que a selección de médicos especialistas fágase conforme a unhas bases "negociadas, comúns e uniformes" nas distintas xerencias.