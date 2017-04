Galicia rexistrou en marzo acusados cambios meteorolóxicos e as temperaturas situáronse por riba da media

O mes de marzo estivo caracterizado en Galicia por unha "rápida e acusada variabilidade" entre as baixas presións, con chegada de aire frío do Atlántico norte, e as altas, acompañadas de aire procedente do norte de África. En xeral, en toda a Comunidade as temperaturas estiveron por encima da media, mentres que resultou húmido en choivas, aínda que preto do rango normal.

Segundo informou a Xunta, a modo de resumo, as primeiras seis xornadas estiveron dominadas pola chegada de borrascas desde o Atlántico norte, deixando paso desde a sétima xornada a un anticiclón, que arrastrou aire cálido procedente no norte de África, o primeiro dos cambios bruscos.

O segundo cambio rexistrouse nas xornadas 11 e 12, coa entrada dunha nova borrasca con aire frío, baixando a cota de neve ata os 1.000 metros e rexistrándose precipitacións en toda Galicia.

A partir da xornada 13 achegouse un novo anticiclón, que se mantivo ata o día 20 coa chegada do primeiro sistema frontal que deixou choivas xeneralizadas e xornadas nas que a cota de neve foi subindo progresivamente e a inestabilidade seguiu sendo a nota predominante.

Na última semana do mes, entre o 27 e o 31, a meteoroloxía de Galicia estivo dominada pola presenza dunha borrasca profunda, localizada entre Terranova e Irlanda.

TEMPERATURAS

En relación coas temperaturas, estas foron cambiantes durante todo o mes, con valores moi elevados na parte central, superándose nalgúns momentos os 30ºC no interior, como se rexistrou na xornada do día 10; fronte aos episodios de frío intenso, particularmente nas xornadas do 22, 23 e 24 de marzo, onde se alcanzaron valores inferiores aos -5ºC en puntos da provincia de Ourense.

Por último, en canto as precipitacións, estiveron principalmente concentradas nos e últimos días do mes co paso de sistemas frontais moi activos. Concretamente, os días 3, 22 e 23 foron nos que en xeral se rexistraron os maiores valores.

A choiva media no mes de marzo, obtida a partir dos valores do mapa, foi de 125 litros por metro cadrado. Os valores máis altos, por riba dos 200 litros por metro cadrado, alcanzáronse no interior e norte de Pontevedra e no suroeste da Coruña. Os valores máis baixos, no leste de Ourense e en Verín.