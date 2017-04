Rural.- Dous homes investigados por incendios en Trasmiras (Ourense) e Salvaterra de Miño (Pontevedra)

Axentes da Policía autonómica informaron de que se investiga a dous homes como presuntos autores de dous incendios forestais no concello ourensán de Trasmiras e no pontevedrés de Salvaterra de Miño.

A Policía autonómica de Ourense procedeu a tomar declaración como investigado a un home como presunto autor dun incendio ocorrido o pasado 3 de abril en Trasmiras e que afectou a unha superficie de 500 metros cadrados.

O lume produciuse por mor dunha queima de restos forestais, que non contaba coa preceptiva autorización e na que non se adoptaron as debidas precaucións.

Por este motivo, o incendio propagouse pola leira e na marxe da A-52. As dilixencias instruídas foron remitidas ao Xulgado de Instrución de Garda de Xinzo.

SALVATERRA

Axentes da Policía autonómica tamén esclareceron as causas doutro incendio, neste caso na provincia de Pontevedra.

Os axentes tomaron declaración como investigado a un home como suposto autor dun incendio rexistrado o 4 de abril no lugar das Chans, parroquia de Fiolledo en Salvaterra de Miño, e que afectou a unha superficie de 1,20 hectáreas.

Tamén neste caso o lume foi causado por unha suposta neglixencia na realización dunha queima de restos forestais. Polos feitos descritos tramitáronse dilixencias remitidas ao Xulgado de Instrución número 2 de Ponteareas.

No que vai de ano son 15 os detidos pola Policía autonómica como presuntos autores de incendios forestais.