A previsión de ocupación hoteleira que manexa Turismo Rías Baixas durante a Semana Santa supera o 75 por cento no litoral pontevedrés, segundo informou este xoves a presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, que indicou que nos municipios de Pontevedra e Vigo colgarán o cartel de "completo" en Semana Santa.

Estimacións de Turismo da Deputación de Pontevedra para Semana Santa | Fonte: Europa Press

No caso da cidade do Lérez a celebración do XVIII Campionato de España de Natación Absoluto súmase aos numerosos atractivos turísticos que ofrece a Boa Vila que xustifican este 100% de ocupación.

Carmela Silva sinalou que as estimacións que manexa Turismo Rías Baixas están a ser "prudentes", xa que outros indicadores que manexa o sector, así como as páxinas web e aplicacións especializadas en reservas turísticas a ocupación supera xa o 85 por cento en comarcas como a do Salnés.

No Morrazo as previsións de ocupación superan o 70%, no Deza o 60% e Caldas de Reis pasará o 80 por cento. Tamén nas casas de turismo rural da provincia de Pontevedra as reservas superan o 76 por cento.

A situación meteorolóxica condicionará a evolución destes datos, por iso os analistas avanzan que a ocupación turística podería incrementarse na segunda metade da semana.

A presidenta da Deputación de Pontevedra relacionou estes datos coas campañas de promoción turística desenvolvidas polo organismo provincial, como a súa recente presenza en Fitur e na sede da SGAE en Madrid nunha presentación dirixida a tour operadores e prensa especializada.

As cidades portuguesas de Lisboa e O Porto acollerán novas presentacións deste destino turístico Rías Baixas o próximo mes de maio.

PANCARTA REIVINDICATIVA

Carmela Silva tamén anunciou que con motivo da celebración do Día Mundial da Saúde e do Día Europeo contra a Mercantilización da Saúde, a Deputación despregará este venres, 7 de abril, unha lona coa lema 'Sanidade 100% pública' na fachada do Pazo Provincial de Pontevedra.

A Deputación de Pontevedra súmase deste xeito á reivindicación lanzada por unhas 40 cidades de todo o mundo e pon de manifesto unha vez máis o seu absoluto compromiso coa defensa dunha sanidade pública, universal, de calidade e gratuíta.

Do mesmo xeito por parte desta institución quérese facer fincapé na importancia de contar cunha Atención Primaria óptima e accesible a toda a cidadanía como núcleo do sistema de saúde do país e cuestión integral no desenvolvemento socioeconómico xeneral.