Sindicatos denunciarán ante a Fiscalía o accidente mortal dun traballador natural de Arteixo no metro de Granada

Os sindicatos CC.OO. e UXT denunciarán ante a Fiscalía e a Inspección de Traballo o accidente laboral que este xoves custou a vida a un traballador de 51 anos e natural de Arteixo (A Coruña) que quedou atrapado nun ascensor da estación Alcázar do Genil do metro de Granada.

Á espera de que se esclarezan as circunstancias exactas do accidente, ambos os sindicatos convocaron unha concentración silenciosa ás 12,00 horas deste venres fronte ao edificio dos sindicatos en sinal de duelo por este accidente mortal, que eleva a cinco o número de persoas falecidas no tallo na provincia de Granada no que vai de ano.

Os feitos ocorreron sobre as 9,55 horas deste xoves, na citada estación situada en Camiño de Rolda, onde este traballador da Unión Temporal de Empresa (UTE) Setra, contratista do metro para a instalación dos sistemas de comunicacións, información ao viaxeiro e sinalización, faleceu atrapado no oco do ascensor.

UXT incidiu en que se trata dunha subcontrata da Xunta de Andalucía, que é a responsable última da prestación deste servizo público, e sostén "que as administracións públicas teñen un especial deber en cumprir e facer cumprir os preceptos legais, neste caso concreto en materia de prevención de riscos laborais".

O sindicato reclamou por iso á Xunta unha investigación exhaustiva que depure as responsabilidades das empresas implicadas e da propia Administración debido a este falecemento e que determine "por que ocorreu isto nun servizo público".

No mesmo sentido pronunciáronse desde CC.OO., que sinalan que este operario realizaba tarefas de mantemento eléctrico cando se produciron os feitos.

A Xunta de Andalucía, que trasladou as súas condolencias aos familiares e achegados do falecido, atópase á espera dun informe pericial para coñecer ao detalle as causas do sinistro.