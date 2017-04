O presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, e o titular da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, avogaron este xoves polo "máximo consenso" á hora de encarar, no futuro, calquera reforma do Estatuto de Autonomía.

A Deputación De Ourense Entrega Vos Iv Premios Estatuto De Autonomía Para Galici | Fonte: Europa Press

Así o sinalaron ambos a Europa Press, tras o acto de entrega do IV Premios Estatuto de Autonomía de Galicia, que convoca a Deputación de Ourense, e que se entrega coincidindo coa conmemoración da aprobación desta norma, tal día como hoxe hai 36 anos.

A preguntas de Europa Press, ningún dos responsables políticos do PP descartou a posibilidade dunha reforma do Estatuto de Autonomía de Galicia no futuro, aínda que ambos incidiron en que debe realizarse "desde o máximo consenso".

Para Miguel Santalices, o "intento errado" para reformar o Estatuto a principios de 2007 "non debe ser obstáculo para abordar o tema se se necesita falar del", aínda que reivindicou que en caso de afrontar unha reforma fágase "desde o consenso dos distintos grupos parlamentarios".

Tamén apostou polo "consenso" Manuel Baltar, quen subliñou que para cambiar a norma serían necesarios os votos de 50 dos 75 deputados do Parlamento.

"Aínda que o nivel competencial do Estatuto é alto, posiblemente co tempo habería que pensar en reformalo porque xa se chegou ao tope e fai falta adaptalo á realidade e ao século XXI no que estamos", defendeu o presidente do ente provincial

ENTREGA DE PREMIOS

O Centro Cultural Marcos Valcárcel acolleu a máis de 180 escolares con motivo da entrega do IV Premios Estatuto de Autonomía de Galicia aos 20 mellores traballos entre un total de 330 traballos de alumnos de Primaria, Secundaria e Educación Especial da provincia.

Durante a súa intervención o presidente do Parlamento de Galicia apostou por "abrir as portas" do Parlamento galego á sociedade e especialmente para ensinar aos mozos da comunidade autónoma "o que se fai" nesta Cámara.

Tanto o presidente do Parlamento galego como o presidente da Deputación reivindicaron a necesidade de explicar ás novas xeracións a importancia do Estatuto de Autonomía de Galicia.

Santalices agradeceu que un dos premios do concurso sexa a visita ás instalacións do Parlamento galego que el preside, porque coincide coa súa preocupación por "abrir aínda máis esta institución á sociedade" e que o seu traballo "sexa coñecido por toda a cidadanía".

Para o presidente do Parlamento galego, o premio convocado pola Deputación de Ourense serve para "inculcar" nos máis pequenos "o significado do Estatuto e a Constitución como normas de convivencia" e "defender a importancia dos valores democráticos".

Neste sentido ha reinvidicado o papel da clase política á hora de "facer que os valores das normas democráticas (Constitución e Estatuto) cúmpranse" e "tratando de solucionar problemas á sociedade, no canto de crealos".

Pola súa banda, o presidente da Deputación destacou a importancia de que os mozos dos colexios ourensáns pensen e reflexionen "" sobre o significado do Estatuto e da lingua galega, protagonista do concurso este ano.

Para Baltar "é necesario pór en valor (o Estatuto) día a día". Neste apartado, reclamou a importancia que teñen as institucións como a Deputación á hora de "divulgar os seus valores".

O PREMIO

O IV edición dos Premios Estatuto de Autonomía de Galicia contou coa participación de 330 traballos. Alumnos de Educación Infantil, Primaria e Educación Especial presentaron 274 traballos na modalidade de Debuxo ou Traballo Artístico.

Os outros 56 concursantes corresponden á modalidade de redacción, destinada a alumnos de ESO, Bacharelato e ciclo medio de Formación Profesional.

Na modalidade de debuxo seleccionáronse 12 obras, que recibiron un diploma e un lote de libros; e na modalidade de redacción, 20 traballos, que foron premiados cun diploma, un lote de libros e unha viaxe a Santiago de Compostela para visitar o Parlamento de Galicia.

O presidente do goberno provincial anunciou que a Deputación editará unha publicación cos traballos gañadores.