O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, apoiou este xoves a decisión da valedora do Pobo, Milagros Otero, de investigar se a nova selectividade xera inseguridade xurídica aos alumnos que concorren nesta edición, á vez que subliñou que a comisionada parlamentaria debe analizar as queixas dos cidadáns "afecten a quen afecten".

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, nunha rolda de prensa | Fonte: Europa Press

"A valedora ten unha función, e ten que dar resposta ás queixas, dúbidas e incertezas que lle trasladen os cidadáns", profundou, ao ser preguntado sobre este asunto na rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta. "E paréceme que hai que aclarar todo", apostilou.

Con todo, Feijóo mostrou "tranquilidade" no que incumbe ao proceso, pois "todas as dúbidas" que poidan ter os estudantes "teñen resposta". Así, sostivo, informarase con exactitude de que materias serán examinados os alumnos e cal será a ponderación de cada exame.

A súa resposta chega un día despois de que a Consellería de Educación negase esa "inseguridade xurídica" denunciada pola valedora no relativo ás ABAU, a nova proba que substitúe á antiga selectiva, e defendese que serán "o máis parecidas posible" ás PAU e que ofrecerán "as máximas facilidades" ao alumnado.

PAIS E WHATSAPP

Sen saír do ámbito educativo, ao presidente tamén se lle requiriu a súa opinión achega do xuízo contra unha nai que foi denunciada polas súas críticas a un profesor nun grupo de 'whatsapp'.

Respecto diso, Feijóo reflexionou sobre que "os primeiros educadores son os pais e as nais" e que "se un pai non respecta a un profesor, é case imposible que o seu fillo o respecte". Deste xeito, apostou por que sempre que existan "diverxencias", estas soluciónense en tutorías. "O que non ten sentido é descualificar ou insultar a través das redes sociais", agregou.

Abundando na mesma idea, esixiu "respecto" para os docentes "en todos os formatos", tamén no 'whatsapp', á vez que considerou "moi difícil" que un neno se converta en "unha persoa formada" se a educación en valores recíbea unicamente no colexio.

"Os pais teñen que educar, non poden converterse en axitadores dos seus fillos, porque é incompatible coa corrección, coa mesura e coa educación que necesita un neno en determinadas idades, no momentos de formación do seu carácter", razoou o presidente.