Consello.- Feijóo indica que as operacións financeiras que necesitaba Vulcano para evitar o seu peche xa están pechadas

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, indicou este xoves que as operacións financeiras que necesitaba o estaleiro Vulcano para evitar o seu peche xa están "pechadas".

O presidente da Xunta comparece tras o Consello da Xunta | Fonte: Europa Press

Así se referiu, ao ser preguntado respecto diso na rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta, á formalización dun acordo entre o Banco Santander, a asociación de pequenos e medianos estaleiros (Pymar), o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) e o Instituto de Crédito Oficial (ICO) para finalizar o ferry.

"Iso é construír Vigo", recalcou en alusión aos "meses" de traballo para dar unha solución ao estaleiro e que os seus traballadores puidesen "volver cobrar" as súas nóminas completas. "E non foi fácil", apostilou, para lembrar que Vulcano levaba "anos" sen ningún contrato.

A partir de aquí, como concretou, "en próximos días" asinarase o acordo xa pechado e Xes Galicia facilitará á empresa radicada en Vigo o circulante necesario para "cubrir as súas necesidades desde o punto de vista do funcionamento" e para facer fronte aos pagos pendentes antes de cheguen os créditos.

Exposto isto, Feijóo advertiu de que Vulcano ten que facer "unha recomposición completa" para ter "viabilidade no futuro" e non volver atravesar as mesmas dificultades.