É a sesta un costume de Galicia?

É ou non é a sesta un costume galego?. Moita xente asegura que non é unha tradición que practique a miúdo. Sen embargo, segundo unha enquisa de Hoteles.com, a máis da metade dos galegos gustaríalles dispor de espazos públicos para durmir a sesta antes de traballar despois de comer.

A sesta fomenta a creatividade e produtividade laboral | Fonte: Europa Press

A enquisa revela que ao 94 por cento dos galegos gustaríalle poder botarse a sesta, aínda que recoñecen que a falta de tempo impídello. Non obstante, hai que ter en conta que esta enquisa fíxose dentro da campaña #SalvaLaSiesta, que esta empresa realizou para evitar unha racionalización do horario laboral, que podería supor o fin deste costume español.

Esta iniciativa, segundo explicou, reivindica espazos públicos para durmir despois de xantar, xa que, segundo a enquisa realizada, o 59% dos galegos afirma que lles gustaría probar a experiencia de durmir en público.

Ademais, e recollendo as investigacións do Instituto do Soño (IIS), sinala que durmir unha sesta contribúe ao aumento da creatividade e a produtividade no traballo. Neste sentido, o director médico do Instituto do Soño, Diego García-Borreguero, afirmou que "numerosos estudos mostraron que pequenos períodos de soño diúrno, especialmente se a súa duración é inferior a 20-30 minutos, contribúen a diminuír a sensación de cansazo e a aumentar a concentración e a retención de memoria, aumentando desta maneira o rendemento".

MELLORAR A PRODUTIVIDADE

"Desta maneira, increméntanse as ferramentas necesarias para mellorar a produtividade e estimular a creatividade", segundo agrega este especialista.

Ademais, indica que para lograr este obxectivo é "importante que a sesta non supere os 30 minutos de duración, xa que ao espertarnos padeceriamos sensación de torpor", segundo comenta.

MÁIS RELAXADO

O estudo realizado por Hoteles.com confirma que máis dun terzo dos galegos (35%) sente máis relaxado despois dun soño vespertino; e o 23% recoñece que sente máis esperto e produtivo. Ademais, o 21% afirma que mellora o seu estado de ánimo.

Un 48 por cento dos enquisados recoñece que só pode durmir a sesta de dúas a tres veces por semana e un 22% pode facelo todos os días, segundo os datos que reflicte a enquisa. Ademais, o 48 por cento dos galegos que non dormen sesta recoñece que non o fai porque non teñen tempo e o 44%, porque non sente suficientemente canso como para facelo.

Hoteles.com lanzou unha mostra das denominadas 'SiesteSillas', cápsulas do soño, nun intento de pór en valor a importancia de durmir ben polas tardes.