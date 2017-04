A conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez, e o presidente do consello de administración de Endesa Xeración S.A., Manuel Morán, que aposta por permanecer a produción nas Pontes "se é posible ata 2035 e mesmo máis aló", asinaron este xoves un convenio de colaboración para a reordenación do sistema viario da localidade e que suporá dotar ao municipio dunha nova circunvalación.

A obra ten un orzamento de 3,9 millóns de euros, que financiará integramente Endesa. Unha actuación que Vázquez definiu como "clave para o futuro da empresa" e que ademais "mellorará a mobilidade e a seguridade viaria dos veciños das Pontes" separando a área industrial e a zona residencial.

A contratación das obras, avanzou a conselleira, realizaranse a principios de 2018, se todo sae segundo o previsto. A Axencia Galega de Infraestruturas licitará as obras e realizará as expropiacións.

O acordo permitirá á compañía ocupar un tramo da estrada autonómica AC-861 para realizar as transformacións necesarias na súa central térmica e adaptala ás normativas europeas ambientais. Este tramo de estrada autonómica atópase entre a central e o ciclo combinado de gas e pasará a ser unha vía de servizo para a empresa.

"Desde a Xunta entendemos este proxecto de importancia estratéxica para As Pontes e tamén para Galicia, polo que non dubidamos en colaborar para reordenar o sistema viario facéndoo compatible co futuro da actividade da empresa e coa mobilidade dos veciños", afirmou Vázquez.

Morán agradeceu á Xunta o "enorme apoio" e entendemento que manifestaron por un proxecto que "para Endesa é importantísimo". O presidente do consello de administración de Endesa asegurou que a compañía "esta planta sempre foi estratéxica" e este proxecto demóstrao "moi claramente".

PERMANECER NA LOCALIDADE

Neste sentido, Morán remarcou que a compañía ten o obxectivo de permanecer na localidade "se é posible ata 2035 e mesmo máis aló". Para iso, sinalou, realizarán as actuacións necesarias para cumprir as normativas e destacou que esta é unha das máis importantes respecto da redución de niveis de emisións cun investimento de máis de 200 millóns de euros.

Confía o presidente do consello de administración de Endesa en que os permisos e autorizacións precisas cheguen en prazo para que antes de 2020 "podamos ter todo este investimento terminado". Un investimento, sinalou, que non só é importante para a empresa senón tamén para o desenvolvemento económico e social das Pontes.

PRAZOS

A conselleira anunciou que os trámites están "avanzados" e que este xoves inician o trámite ambiental da nova circunvalación. Desta forma, esperan que en maio se someta a información pública, tamén a efectos expropiatorios, para ter de forma definitiva o proxecto construtivo no mes de outubro. A contratación das obras poderíase realizar a principios de 2018.

Vázquez afirmou que todo estará listo "para que en 2020 cúmpranse as condicións que necesita Endesa". Así mesmo, a titular de Infraestruturas e Vivenda asegurou que este convenio é unha mostra da "aposta" da Xunta de Galicia "polos veciños das Pontes e o seu futuro", garantindo a estabilidade dos 900 empregos da compañía.