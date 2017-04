Elpozo BienStar repite como colaborador oficial da Carreira da Muller, que pasará pola Coruña

Elpozo Alimentación, coa súa marca BienStar, repite por segundo ano consecutivo como colaborador oficial da Carreira da Muller, que este ano 2017 percorrerá oito cidades españolas e que dá o pistoletazo de saída o vindeiro domingo en Valencia e estará tamén na Coruña.

Elpozo BienStar repite como colaborador oficial da Carreira da Muller | Fonte: Europa Press

A proba valenciana contará coa participación de 16.000 corredoras e un percorrido de 7,4 quilómetros con saída na avenida do Porto e chegada no Paseo Neptuno, fronte ao mar.

La Carrera da Muller é o evento deportivo máis importante de Europa dado que está previsto que esta edición congregue a máis de 121.000 participantes nas cidades de Valencia, Madrid, Vitoria, Gijón, A Coruña, Sevilla, Zaragoza e Barcelona.

Os produtos da gama Elpozo BienStar, ao ser reducidos en graxa e sal, son ideais para persoas que coidan a súa alimentación como os deportistas. Están especialmente indicados para todos aqueles que necesitan reducir o seu consumo de graxas e sal e, en xeral, para todos os que queren sentirse ben tanto física como mentalmente para alcanzar un maior grao de benestar.

Ademais, Elpozo BienStar participa en Sport Woman, a feira da muller, o deporte e a saúde que se celebra no pavillón 6 bis da Feira de Valencia, este venres e sábado 7 e 8 de abril, cunha caseta propia onde os corredores poderán degustar a gama de produtos Elpozo BienStar e coñecer as súas propiedades cardiosaludables.

Ademais, as bolsas do corredor inclúen un folleto informativo no que se dan as claves dunha alimentación adecuada e algúns exemplos de dieta para o día da carreira.

Así mesmo, no expositor haberá dous dietistas-nutricionistas que medirán a composición corporal das asistentes e aconsellarán sobre como adoptar hábitos de vida e de alimentación saudables.

A caseta contará cun fotomatón para obsequiar a todas as participantes coa súa foto impresa, que tamén se enviará co hashtag '#actitudBienStar' para ser compartida en redes sociais, ademais de recibir agasallos da marca.

O obxectivo principal da Carreira da Muller é a concienciación na loita contra o cancro de mama, promovendo uns hábitos de vida saudable como son a práctica de exercicio e o seguimento dunha dieta equilibrada.

Unha dieta rica en alimentos con alto contido en vitaminas e minerais antioxidantes, baixos en graxas saturadas e a realización de exercicio físico diario contribúen á prevención contra o cancro. Ademais, os produtos de Elpozo BienStar contan cun alto contido en proteínas que favorecen o aumento e a conservación da masa muscular, o que é beneficioso para o exercicio físico.