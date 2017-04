Aprobado o plan estratéxico de comercio de Santiago para o período 2017-2021

A mesa local de comercio de Santiago, formada polo goberno municipal, os partidos da oposición e varios axentes económicos e sociais, aprobou o plan estratéxico para o período 2017-2021.

Aprobado o plan estratéxico de comercio de Santiago | Fonte: Europa Press

Entre o devanditos axentes, participan nesta mesa a Cámara de Comercio, a Fundación Santiago Centro, Compostela Monumental, Em-Rede, a Unión de Consumidores de Galicia, a Federación de Comercio da Provincia da Coruña e o Mercado de Abastos.

O Concello destaca que "se cobre así un baleiro importante que deixou o extinto documento estratéxico que foi aprobado en 2009". Nun comunicado, sinala que o plan resalta a importancia de dinamizar o comercio de Santiago.

Busca favorecer un comercio de proximidade, indica, "que cubra as necesidades de todos os usuarios, tanto residentes como visitantes, cunha oferta atractiva e diferencial englobada dentro dun modelo sustentable que aposta por fomentar a creación e consolidación dos establecementos".

Para a elaboración do plan estratéxico contouse coa participación activa de distintos axentes do sector comercial e dos sectores complementarios, así como dos usuarios mediante unha enquisa de demanda comercial.

RETOS E LIÑAS DE ACTUACIÓN

"Santiago de Compostela, capital patrimonio da humanidade recoñecida a nivel internacional, capital do turismo de Galicia, disporá dunha oferta accesible aos diferentes colectivos, completa e equilibrada en canto a formatos comerciais, contando cun comercio especializado e con produto local e de calidade", segundo expón a nota do Consistorio.

Todo isto, engade, "acompañado dunha programación complementaria gastronómica, cultural e de lecer que poña de manifesto a confluencia entre comercio, cultura, veciñanza e turismo".

O plan responde a necesidades do sector que apostaban por vincular o comercio ao lecer e ao turismo, así como as necesidades do pequeno comercio en función da área xeográfica de Compostela.

Aposta tamén por ir camiñando cara á economía circular, sinala o Concello, sobre aquela que non se basea no consumo desmesurado e masivo, senón en "dinámicas colaborativas e de reciclaxe de produtos".

As conclusións do plan coinciden co modelo de cidade que aposta por fixar poboación no centro histórico, un obxectivo que pasa por ser capaces de fomentar o pequeno comercio na zona.

Por iso proponse medidas a curto, medio e longo prazo que melloren a accesibilidade nas zonas próximas ao comercio, a imaxe e o atractivo comercial dos mesmos, e vinculalos á realidade de Compostela.

"UN PASO ADIANTE"

A concelleira de desenvolvemento económico, Marta Lois, destacou a importancia de aprobar este plan, "un paso adiante na creación de novos comercios e a consolidación dos existentes".

"Para nós é fundamental seguir apostando polo comercio local e de proximidade. O plan permítenos ter unha forma de planificar e canalizar as actuacións a desenvolver", resolveu.

TRABALLO EN CATRO FASES

Comezou a tramitarse o pasado mes de maio mediante a realización de máis de 30 entrevistas a axentes comerciais de todo tipo que serviron para facer unha diagnose completa da situación do comercio da cidade.

A segunda fase consistiu na celebración de catro mesas temáticas que permitiron relacionar o comercio con outros aspectos que teñen incidencia en Santiago, como o urbanismo, os hábitos de consumo, a creación e consolidación de comercios e a situación dos comercios actuais.

Nesas mesas tratáronse temas relacionados coa mobilidade, as comunicacións, a accesibilidade, a creación e consolidación de novos comercios, a innovación e a imaxe e promoción conxunta de Santiago baseada na compra, o lecer, a cultura, a gastronomía e o turismo.

De feito, unha das principais peticións dos axentes comerciais ía dirixida a conseguir unha promoción conxunta de toda a oferta da cidade e que se ve agora cuberta polo desenvolvemento da publicación Compostelánea, onde se recolle toda a programación de Santiago.

A terceira fase do plan consistiu nun foro aberto onde se validou o documento que se extraeu das xuntas mantidas polas mesas de traballo, que permitiron confirmar parte da información obtida durante o proceso e definir o 'DAFO' final.

A última fase correspóndese coa entrega do documento e a súa aprobación final, que incorpora as modificacións comentadas no foro.