Nace o Circuíto de Carreiras Ponle Freno para integrar a cidades comprometidas coa seguridade viaria como Pontevedra

O Circuíto de Carreiras Ponle Freno, a primeira das iniciativas de Responsabilidade Corporativa impulsada por Atresmedia en colaboración con Fundación AXA, púxose en marcha como punto de encontro para integrar a unha serie de cidades comprometidas coa seguridade viaria, entre as que se inclúe Pontevedra, segundo informou un comunicado.

O circuíto arrinca o próximo 7 de maio en Palma de Mallorca. Posteriormente visitará Pontevedra (1 de xullo), Vitoria-Gasteiz (10 de setembro), Madrid (26 de novembro) e unha coñecida localidade das Illas Canarias que se confirmará.

Grazas á participación cidadá, as carreiras Ponle Freno superaron o millón de euros de recadación para proxectos en apoio a vítimas de accidentes de tráfico, co obxectivo de expandir o compromiso da plataforma ao longo da xeografía española.

Fai oito anos que Ponle Freno celebrou por primeira vez a súa carreira popular en Madrid, que reuniu a máis de 7.000 persoas no Parque do Retiro, segundo sinalou a organización. En 2016, o seu último encontro organizado na capital, sumou máis de 20.000 persoas correndo pola seguridade viaria ao longo do Paseo de la Castellana.

Co lanzamento do proxecto este ano, ponlefreno.com estrea carrerasponlefreno.com, onde se poderá levar a cabo as inscricións de cada cidade e presentar proxectos para a concesión da recadación obtida, segundo destacou a iniciativa.

Ademais, este espazo publicará a última hora de cada cita, como os adestramentos que se organizarán en cada cidade para que os participantes poidan preparase para lograr as súas metas e compartir os seus exercicios.