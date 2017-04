Grupo PSA embárcase en Estados Unidos con servizos de 'car sharing'

Grupo PSA comezou o despregamento dos seus primeiros servizos en América do Norte, consistentes no aluguer de vehículos a tempo parcial ou 'car sharing', a través da súa marca Free2Move e o seu socio TravelCar, segundo informou nun comunicado.

Larry Dominique, director do proxecto de América do Norte de PSA | Fonte: Europa Press

A oferta está dispoñible no aeroporto de Los Ángeles desde o 3 de abril e posteriormente despregarase de maneira máis ampla en Estados Unidos.

Segundo a compañía, o obxectivo é optimizar o uso do parque automobilístico existente cunha solución vantaxosa para os propietarios e para as persoas que aluguen os vehículos.

En concreto, os primeiros contarán con parking gratuíto ou a tarifas reducidas, ademais dunha remuneración se se aluga o seu vehículo; mentres que os usuarios gozarán dunha tarifa de aluguer un 50% máis barata que no caso dun aluguer convencional.

A entidade de América do Norte do Grupo PSA ten previsto lanzar servizos de mobilidade xunto aos socios do grupo, aínda que o plan estratéxico presentado este xoves contempla o posterior despregamento de ofertas de mobilidade utilizando modelos da compañía antes de comercializar vehículos, estudando a oportunidade de pechar un acordo de aprovisionamento rexional se se considerase tal opción como a máis apropiada.

Larry Dominique foi nomeado o seu director. Conta con máis de 30 anos de experiencia na industria do automóbil en EEUU e traballou en General Motors, Chrysler e Nissan, para posteriormente presidir Automotive Lease Guide (ALG) e ser vicepresidente executivo de TrueCar.

O presidente de PSA, Carlos Tavares, sinalou que, coa creación da nova entidade PSA América do Norte, "o grupo supera unha etapa importante no despregamento do seu proxecto de entrada progresiva na rexión". "As nosas actividades de mobilidade crecerán rapidamente con, sobre todo, o desenvolvemento dos servizos de 'car sharing'", anunciou.