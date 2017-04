A Axencia Europea de Control realizou case 19.500 inspeccións en 2016, nas que identificou 665 infraccións

A Axencia Europea de Control da Pesca (EFCA por siglas en inglés) identificou un total de 665 presuntas infraccións --a maioría relacionadas con irregularidades técnicas-- nas case 19.500 inspeccións que realizou en 2016, fronte ás 17.000 que fixo no ano anterior.

Axencia Europea de Control da Pesca | Fonte: Europa Press

Así o trasladaron este xoves o director executivo da Axencia, Pascal Savouret; e o presidente do consello de administración, Reinhard Priebe, despois de que este mércores celebrásese a reunión do consello de administración da EFCA, na que o propio Priebe e Andreina Fennech foron reelixidos presidente e vicepresidenta, respectivamente.

No encontro tamén se adoptou o informe anual do ano 2016, polo que, segundo destacaron, móstrase que o organismo "alcanzou notables resultados no seu labor de apoiar á Comisión Europea, promover a cooperación entre os estados membros e contribuír a un sistema reforzado de supervisión, control e vixilancia" do cumprimento da lexislación comunitaria.

Así, ademais das inspeccións, no marco dos plans de despregamento conxunto, a Axencia recompilou durante o pasado ano datos sobre capturas das pesqueiras e traballou na mellora da análise de riscos, a avaliación do cumprimento e o diálogo coas partes interesadas.

Así mesmo, a EFCA desenvolveu unha plataforma de aprendizaxe remota baseada no Plan de Estudos de Inspectores da UE e implicouse na formación de máis de 550 inspectores, todo iso co fin de "lograr unha maior uniformidade no control pesqueiro".

Finalmente, en 2016 a Axencia tamén participou por primeira vez na Garda Europea de Costas, onde, xunto ás Axencias Europeas de Seguridade Marítima e a Garda de Fronteiras e Costas, apoiou ás autoridades nacionais competentes facilitando información, materiais e capacitación, así como coordinando operacións polivalentes.