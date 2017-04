Xunta pon en marcha o concurso 'Cubre tu pasaporte Galicia Natural y Única' para promocionar os espazos naturais

A Consellería de Medio Ambiente puxo en marcha o concurso 'Cubre tu pasaporte Galicia Natural y Única', co que se pretende promocionar o patrimonio natural e cultural da Comunidade galega a través das redes sociais.

Segundo informou a Xunta, o concurso consiste en completar a totalidade de cuños que acrediten que os usuarios visitaron cada un do sete parques de Galicia (o seis naturais: Bosques do Eume, Monte Aloia, Serra da Enciña da Lastra, Complexo dunar de Corrubedo e lagoas de Carregal e Vixán, Baixa Limia-Serra do Xurés, O Invernadeiro e o Parque Nacional das Illas Atlánticas).

A primeira persoa que envíe a copia completa será o gañador do paquete turístico 'Experiencia no Xurés', co que poderá percorrer a zona en biciclera ou a pé, gozar das beiras do río Caldo, unha ruta pola contorna do Encoro de Salas, ou coñecer as aldeas escondidas do Xurés.

Entre os requisitos, ademais do correcto selado, será ser maior de idade e ser seguidor na páxina oficial de Galicia Única e Natural en Facebook.

O prazo para participar comezou o pasado 4 de abril, coa presentación do Pasaporte dos parques naturais de Galicia e concluirá no momento no que se acredite que un seguidor completou a totalidade de selos de cada un dos parques.

Esta actividade é unha das iniciativas recollidas no Plan de promoción e posta en valor do patrimonio natural de Galicia, que conta cun investimento de catro millóns de euros e contempla 29 actuacións específicas.

PASAPORTE

O Pasaporte da Rede de Parque Naturais é un documento co que se pretende aproveitar as sinerxías entre os diferentes espazos naturais convidando os visitantes de cada parque a coñecer os outros referentes do patrimonio natural galego.

Este pasaporte estará dispoñible en todos os servizos de información e contén unha descrición e os datos de contacto do seis parques naturais da Comunidade, así como do Parque Nacional das Illas Atlánticas. O documento pode conseguirse en tres idiomas: galego, castelán e inglés.