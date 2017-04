A conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Beatriz Mato, asegurou que ve "moi ben" que o exdiputado autonómico Javier Escribano dese o pasado de presentarse, do mesmo xeito que ela, para optar a liderar o PP da Coruña.

Beatriz Mato | Fonte: Europa Press

No entanto, remarcou que o importante é que se presente "un proxecto". "E que non sexa un motivo vinculado a un interese persoal ou outro espírito que non sexa construtivo", engadiu sobre os motivos para presentarse como candidato.

Antes de asistir a un xantar-coloquio no Club Financeiro, asegurou, en declaracións os xornalistas, que o obxectivo debe ser ter "unha organización forte e unida".

Ademais, insistiu en que se debe ofrecer á cidadanía "unha opción real de goberno". Con todo, instou "a calquera que teña a oportunidade de presentarse" a que o faga para lograr "un equipo que sexa capaz de seducir aos coruñeses".