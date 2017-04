TSXG desestima unha petición dunha empresa de 3,4 millóns ao Concello de Ourense pola caída da PXOM

O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) desestimou a petición dunha empresa que reclamaba ao Concello de Ourense 3,4 millóns de euros en concepto de responsabilidade patrimonial pola nulidade do Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) do ano 2003.

Así o sinalou este xoves o alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, durante a rolda de prensa posterior á xunta de Goberno na que o grupo municipal tratou un total de 31 expedientes.

En concreto, a compañía reclamaba que se lle abonasen máis de 3,4 millóns de euros en relación a un proxecto para o barrio de Mariñamansa.

Segundo explicou o edil, 755.000 euros deste importe total correspondíanse cos gastos realizados con motivo do desenvolvemento urbanístico da área de repartición; mentres que os outros 2,6 millóns de euros eran en concepto de "custos financeiros non recuperables".

A reclamación da indemnización incluía tamén a perda da facultade de participar na urbanización e a perda de edificabilidade dos terreos da súa propiedade. "O TSXG desestimou esta pretensión", destacou o edil.

A sentenza sinala que "a mera aprobación do plan non é suficiente para patrimonializar as expectativas urbanísticas" nadas ao amparo deste proxecto.

O TSXG estima que para que se producise esta situación "a empresa debería levar a cabo o desenvolvemento completo da obra nos prazos establecidos, feito que non se produciu".

"Trátase dunha sentenza, en definitiva, moi favorable para o Concello", concluíu o rexedor.