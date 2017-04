A aceleradora de empresas Conector Startup busca compañías tecnolóxicas en fase 'semente'

A aceleradora especializada en 'startups' --empresas emerxentes-- en fase 'semente', Conector Startup Accelerator, lanzou, en colaboración coa Xunta, o seu primeiro programa de aceleración non corporativo en Galicia.

Así, poderán presentarse ata o 15 de maio 'starups' escalables e internacionalizables con base tecnolóxica, equipo formado, líder claro, prototipo no mercado e primeiras métricas.

Unha vez pechado o período de solicitude, os analistas de Conector preseleccionarán os mellores proxectos, tras o que se celebrará un evento privado do que sairán elixidos os proxectos que participarán no programa, que arrincará o próximo mes de xuño e durará un total de cinco meses.

Durante este tempo, os participantes seleccionados recibirán charlas de formación, apoio de profesionais, asesoramento de mentores e acceso á rede de investidores, e disporán de espazo 'coworking' --cotrabajo-- gratuíto.

Ademais, obterán os habituais 'perks' de Conector, valorados en máis de 100.000 euros, e servizos profesionais valorados en 50.000 euros.

O programa, que é o primeiro que pon en marcha Conector Galicia en solitario --xa que a aceleradora xa está en funcionamento en Galicia co Programa de Aceleración Abanca Innova by Conector-- culminará cunha 'Demo Day', un evento privado no que os emprendedores mostrarán o seu proxecto ante investidores e 'business angels'.