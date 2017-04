O exdiputado no Parlamento galego e integrante da 'Comisión dos dezaseis', Pablo González Mariñas, confesou que "o Estatuto de Galicia non podía ser moi elevado porque tiña que representar o límite ao que podían aspirar o resto de autonomías".

González Mariñas fixo estas declaracións nunha entrevista concedida á Radio Galega este xoves, onde estivo acompañado por Victor Manuel Vázquez Portomeñe, outro dos integrantes da 'Comisión dos dezaseis', encargados de elaborar o Estatuto de Autonomía de Galicia e que serán homenaxeados no Parlamento galego.

Na entrevista, os exdiputados lembraron os tempos nos que traballaron na redacción do anteproxecto do Estatuto, un período de "diálogo e consenso". "Non tiñamos outra óptica e outro horizonte que interpretar os intereses xerais de Galicia; de forma que as pelexas tiñámolas esquecidas", afirmou Vázquez Portomeñe.

"Viviamos o espírito da Transición, ese período tan deostado por algúns, e que ao meu me suscita verdadeira emotividade o seu recordo, porque ademais foi a admiración do mundo enteiro", engadiu.

Pola súa banda, González Mariñas sinalou que o obxectivo daquela comisión era "extremar na medida do posible, dentro da prudencia política, o grao de autogoberno do país".