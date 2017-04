O Parlamento de Galicia homenaxeou este xoves, coincidindo coa celebración do seu 35 aniversario, á 'Comisión dos 16' cuxos membros foron os "inspiradores intelectuais" do Estatuto de Autonomía de Galicia coa redacción do primeiro anteproxecto desta norma básica que rexe --xunto á Constitución-- o Goberno de Galicia.

O Parlamento homenaxea á 'Comisión dúas 16' | Fonte: Europa Press

A comisión estaba integrada por 16 representantes de sete partidos, con e sen representación parlamentaria e foi convocada polo presidente da Xunta preautonómica, Antonio Rosón, para elaborar un primeiro anteproxecto estatutario.

Ligados a UCD formaron parte da Comisión Luis Cordeiro, Víctor Vázquez Portomeñe, Lutgarda García Boente, Pablo González Mariñas, Manuel Reimóndez, Pablo Padín, Ramón Álvarez Cid e Juan Manuel Álvarez Ramos; de AP, Francisco Puy Muñoz, e Manuel Vázquez Río; Indalecio Tizón e José Vázquez Fouz, polo PSOE; Anxo Guerreiro por PCG; Luís Sobrado, por PG; Camilo Nogueira, polo POG; e Fernando Solla, polo PTG. De todos eles recibiron a medalla do Parlamento a título póstumo Luis Cordeiro, Manuel Reimóndez, Juan Manuel Álvarez, Manuel Vázquez Río, Indalecio Tizón e Anxo Guerreiro.

"Grazas a eles a autonomía empezou a andar con bos pés, un dereito e un esquerdo, porque ninguén quedou excluído", destacou o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, no seu discurso de clausura do acto, no que asegurou que a 'Comisión dos 16' "soubo interpretar o desexo de Galicia" e "darlle un impulso político".

Na súa intervención, o máximo mandatario autonómico puxo en valor que os 16 homenaxeados --seis a título póstumo-- "insistiron para que o seu país contase cun Parlamento". "Sete partidos diferentes, con antecedentes contrapostos e ideas sobre Galicia afastadas coincidiron en sentar os alicerces do parlamentarismo", sinalou.

Para o presidente da Xunta aquela comisión "foi un anticipo vigoroso do parlamentarismo de hoxe. Probaron que Galicia podía entenderse, que non necesitaba tutelas", manifestou o presidente, que considerou que, "quen albergue dúbidas da capacidade do parlamentarismo para fraguar un país" debe vir "a Galicia.

"INSPIRADORES INTELECTUAIS"

Pola súa banda, o presidente da Cámara galega, Miguel Santalices, erixiu aos redactores do coñecido como 'Estatuto dous 16' nos "inspiradores intelectuais" da actual norma básica galega da que, como subliñou, "emanan" as institucións galegas.

"Homenaxeamos hoxe ao Estatuto de Autonomía e, con el, a todas as institucións que emanan desta norma básica, empezando por este Parlamento", expresou o xefe do Lexislativo galego, que recoñeceu o labor de "un grupo de patriotas, a Comisión dúas 16, herdeiros e leais continuadores da vocación autonomista nunca interrompida, pero si intensamente maltratada".

Por iso, considerou que o "exemplo" de cada un dos 16 homenaxeados debe servir de inspirador. "Primeiro como persoas e como galegos; e, en segundo lugar, como lexisladores, obrigándonos a pór en valor o Estatuto e tentar espremer todo o seu potencial", manifestou.

"Que a capacidade de acordo da que fixo gala a Comisión dos 16 nos inspire e sirva de guía, dentro e fóra do Parlamento, no amencer de cada día, na procura dun futuro mellor que, estou seguro, todos desexamos", concluíu.

No evento, que estivo acompañado da música de Uxía Senlle, Xosé Manuel Budiño, interviñeron varios dos homenaxeados, como Vázquez Portomeñe, quen destacou que aínda que o 'Estatuto dos 16' non foi "a base na súa literalidade" do actual Estatuto si o foi "en canto ao seu contido'. Ademais, varios dos homenaxeados, como José Vázquez, lembraron que tres décadas despois da súa promulgación, o Estatuto de Autonomía "necesita unha posta ao día".

ASISTENTES

Ao acto solemne celebrado no Pazo do Hórreo, ademais de varios dos homenaxeados e as súas familias, acudiron diversas autoridades galegas como deputados, senadores, expresidentes da Cámara ou expresidente da Xunta Emilio Pérez Touriño.

Ademais, tamén participaron os alcaldes da Coruña e Santiago, Xulio Ferreiro e Martiño Noriega, ou o delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva. Pola súa banda, os representantes do BNG non participaron no evento.