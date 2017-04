O comité de dirección do PPdeG avanza as liñas de traballo por provincias coa vista nas municipais de 2019

O comité de dirección do PPdeG reuniuse este xoves para abordar a situación do partido e as distintas liñas de traballo a seguir nas provincias coa vista posta xa nas eleccións municipais de 2019.

O líder do PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, e o secretario xeral, Miguel Tellado | Fonte: Europa Press

Os populares están inmersos nun proceso de renovación no ámbito local e o seu xefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, quen presidiu nesta xornada o encontro do órgano executivo, está convencido de que 2017 é un ano "crave" para prepararse para os próximos comicios.

Tras unha etapa, posterior ás eleccións autonómicas do 25 de setembro, no que se convocaron varias xuntas directivas pero menos comités de dirección, a reunión da cúpula popular, segundo informaron distintas fontes, centrouse en analizar a situación interna do partido.

O obxectivo, co impulso de congresos locais e outras iniciativas, é manter "engrasada a maquinaria" da formación.