O novo Balneario de Caldas de Partovia no Carballiño abrirá as súas portas este venres despois da súa renovación

O novo Balneario de Caldas de Partovia no Carballiño (Ourense) abrirá as súas portas o próximo 7 de abril cunha imaxe renovada e novos tratamentos e propostas termais despois dunha gran reforma levada a cabo nos últimos anos que cambiou por completo a fisionomía deste establecemento.

Balneario de Caldas de Partovia (Ourense) | Fonte: Europa Press

O acto de inauguración oficial do Balneario situado na localidade ourensá do Carballiño terá lugar este venres día 7 de abril e nel está prevista a presenza do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, xunto co presidente da Deputación de Ourense, José Manuel Baltar Blanco, e o alcalde do Carballiño, Francisco Fumega.

O novo balneario conta cunha moderna zona termal de 1.600 metros cadrados de superficie, equipado coas técnicas máis completas para ofrecer unha ampla experiencia termal: duchas circulares, chorro, piscina interior e piscina dinámica, vaso de contraste, seis bañeiras individuais e unha dobre e dúas salas de masaxes e de tratamento con lodos, entre outras.

Ademais, Caldas de Partovia renovou os seus tratamentos, ofrecendo novas propostas e programas termais para todos os públicos e todo tipo de patoloxías.

Como novidade, ofrecerase unha canle de fleboterapia único no noso país, destinado para o tratamento circulatorio das extremidades inferiores.

O Balneario Caldas de Partovia é membro da Asociación Nacional de Balnearios (ANBAL). As súas Augas Mineromedicinais, que manan de tres mananciais distintos, foron declaradas de Utilidade Pública en 1928 e son de composición sulfurosa, sódica, bicarbonatada e radioactiva. Están especialmente indicadas para as afeccións reumatológicas, circulatorias, respiratorias e dermatológicas.