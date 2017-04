O Celta cae en Mestalla

Ficha técnica

Valencia 3: Diego Alves; Joao Cancelo, Mangala, Ezequiel Garay, Siqueira (Lato, 65'); Enzo Pérez, Parejo; Munir, Carlos Soler, Orellana (Álvaro Medrán, 87') e Simone Zaza (Santi Mina, 70').

RC Celta 2: Sergio Álvarez; Hugo Mallo, Cabral, Roncaglia, Jonny; Radoja, Tucu Hernández; Théo Bongonda (Jozabed, 65'), Daniel Wass (Andrew Hjulsager, 73'), Iago Aspas e Claudio Beauvue (Giuseppe Rossi, 73').

Goles: 0-1: Cabral (minuto 15). 1-1: Parejo (38'). 2-1: Munir (67'). 2-2: Iago Aspas, de penalti (80'). 3-2: Carlos Soler (86').

Árbitro: David Fernández Borbalán (andaluz). Amarelas a Bongonda (30') nos celestes e a Orellana (22') no Valencia

Incidencias: partido da 30ª xornada de Primeira División no estadio de Mestalla ante 35.000 espectadores.



Adiantáronse os celestes cun gol de Cabral e tiveron ocasións para facer o segundo, pero o Valencia recuperouse e foi superior no segundo tempo ante un Celta canso. Trala remontada local, Iago Aspas empatou 2-2 de penalti, pero Carlos Soler fixo o 3-2 cun golazo tras xogada de Enzo Pérez a catro minutos do final. Ocasión perdida polos vigueses, que quedan décimos con 41 puntos, a oito do sétimo posto (Real Sociedade, 49). O domingo, o Eibar en Balaídos.

Iago Aspas marca o 2-2 de penalti en Mestalla. | Fonte: lfp.es

O Valencia saiu empurrando e meteu o Celta na súa área (cinco saques de esquina), pero a primeira ocasión foi nunha contra de Iago Aspas que Beauvue rematou ao lateral da rede. Parejo tivo un tiro na área con perigo no minuto 6, pero o Celta comezou a tocar a pelota e dominar a posesión. Unha falta sobre Jonny, supuxo o centro a balón parado do lateral vigués e Cabral, coa axuda do meta Diego Alves, que saiu a por uvas, foi o 0-1 celeste.

Aspas tivo o 0-2 nunha contra no minuto 21, pero detivo Diego Alves cos pés; e no 26, gran xogada colectica dos celestes, Aspas para Beauvue que rematou preto do pau esquerdo local. Na xogada seguinte, Sergio Álvarez evitou o empate nun tiro de Zaza tras unha falta de contundencia defensiva. O 0-2 non chegou, e si o empate local. Na primeira combinación local con precisión, no minuto 38, Zaza deixou co calcañar a Joao Cancelo, que centrou para o gol a pracer de Parejo.

Trala reanudación, o Valencia saiu mais intenso e con máis posesión, pero sen ocasións claras nos primeiros quince minutos ata que Joao Cancelo disparou forte e Sergio Álvarez despexou ao pau. Antes, Beauvue buscara sen éxito a porta rival coa esquerda. Lato entrou por Siqueira no lateral e o troco deulle a razón a Voro. O Valencia facía dano polas dúas bandas, e nunha xogada pola esquerda, centro de Lato para atrás e gol de Munir.

Co 2-1 en contra, Toto Berizzo axiña moveu ficha, dando entrada a Giuseppe Rossi e Andrew Hjulsager. Foi Sergio Álvarez quen evitou o terceiro nun man a man con Munir no 74'. O Celta semellaba morto, xa sen folgos, pero Iago Aspas sacou petróleo dunha chegada pola esquerda: penalti e 16º gol do de Moaña dende os once metros. 2-2 no minuto 80, pero o Celta non soubo gardar un punto importante para loitar por Europa. Nunha gran xogada individual de Enzo Pérez, que non puido ser derrubado por ningún celeste, chegou o 3-2 de Carlos Soler cun disparo en parábola por riba do meta celeste. Toca pensar xa no Eibar.