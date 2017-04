Inditex desafía ao Corte Inglés co Zara máis grande e ecoeficiente do mundo en Madrid, que creará 180 empregos

Inditex abre este venres no Paseo de la Castellana de Madrid a tenda de Zara máis grande do mundo, con máis de 6.000 metros cadrados de superficie, e ecoeficiente, en pleno centro financeiro da capital e a escasos metros do maior centro comercial de El Corte Inglés.

O xigante galego iniciou en setembro do pasado ano as obras desta 'macrotienda' ou 'flagship' de Zara, situada no edificio anteriormente ocupado por Fnac e Habitat, propiedade de Amancio Ortega, que ademais de fundador de Inditex converterase agora no seu caseiro.

A nova tenda do grupo Inditex, que contará con 180 empregados, aposta pola ecoeficiencia, sendo unha prioridade da compañía para as novas aperturas, xa que se marcou como obxectivo que o 100% dos establecementos do grupo sexan medioambientalmente sustentables e eficientes no consumo de recursos en 2020.

Así, a de Castellana consome un 20 por cento menos de electricidade e un 45 por cento menos de auga que as tendas convencionais, ademais de abastecerse 100% de enerxías renovables, e na que se priorizou o uso de materiais reciclados e reutilizados, con baixo consumo enerxético, e abastecidos localmente, mentres que a iluminación interior é con luces led.

AVANCES TECNOLÓXICOS

O Zara máis grande do mundo incorpora avances tecnolóxicos como o pago con móbil, contará con 21 terminais de pago, a identificación por radiofrecuencia (RFID, polas súas siglas en inglés), cunha pantalla única de 15 metros de alto por sete de ancho con proxeccións das distintas coleccións, pero non disporá polo momento de probadores virtuais, que están actualmente en estudo por parte da firma.

A tenda está distribuída en catro plantas con espazos diáfanos nas que estarán dispoñibles as coleccións de muller, home e neno. Con ocasión da apertura de Castellana, Zara realizou unha colección especial en home e neno, que estará dispoñible nesta tenda, como unha chiscadela á cidade.

Este venres, Inditex estreará ademais outra 'flagship', neste caso o Zara Opera en París, que contará cunha superficie de 4.000 metros cadrados.

A compañía ten prevista este ano un investimento de 1.500 millóns de euros para proseguir co seu ritmo de investimentos enfocados no seu crecemento sustentable, tanto en avances tecnolóxicos e I+D orientado ao cliente, como na ampliación do número de tendas ecoeficientes, a modernización loxística ou o impulso ao programa de recollida e reciclaxe de pezas, entre outros aspectos crave.

Inditex elevou as súas vendas un 20 por cento no tres últimos anos en España e un 6,2 por cento en 2016, exercicio no que creou un total de 2.480 empregos neste mercado, segundo subliñou na presentación de resultados anuais o presidente do grupo, Pablo Illa, quen resaltou que a compañía segue "moi activa" neste mercado, que representa o 17 por cento do total das vendas do grupo.