Santiago acollerá unhas xornadas sobre diabetes e risco cardiovascular dentro da Cátedra USC-Semergen

Santiago de Compostela acollerá este venres 7 e o sábado 8 as Xornadas de Diabetes e Risco Cardiovascular da Cátedra USC-Semergen, dirixidas a médicos de Atención Primaria e que teñen o obxectivo de formar sobre o control e a redución do risco cardiovascular en pacientes con diabetes mellitus tipo 2.

Segundo informan os organizadores, as Xornadas de Diabetes e Risco Cardiovascular enmárcanse dentro da Cátedra USC-Semergen, motivadas polo compromiso de formación continuada da Sociedade Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), a Universidade de Santiago de Compostela (USC) e Boehringer Ingelheim.

En España, a diabetes mellitus tipo 2 afecta a 5,3 millóns de persoas, e o 50 por cento dos pacientes con diabetes morren de enfermidade cardiovascular, principalmente por cardiopatía e accidente vascular cerebral.

De feito, as persoas con diabetes teñen entre dúas e catro veces máis risco de desenvolver enfermidade cardiovascular que as persoas sen diabetes, segundo os especialistas.

Neste encontro, dirixido a médicos de Atención Primaria, debaterase tamén acerca da necesidade de ir máis aló do control glucémico na persoa con diabetes mellitus tipo 2, ademais do control da presión arterial e do colesterol.

PREVENCIÓN

O co-director da Cátedra, o doutor Sergio Cinza Sanjurjo, explicou que saben "por numerosos estudos que o correcto tratamento e control dos factores de risco durante o estadio inicial da enfermidade cardiovascular achega enormes beneficios á persoa con diabetes mellitus tipo 2, reducindo a taxa de eventos, complicacións, ingresos e mortalidade cardiovascular de forma moi importante".

Por iso, engade que "a formación entre os médicos de Atención Primaria é prioritaria en toda actividade preventiva que se queira desenvolver".

SESIÓNS

Ao longo do 7 e 8 de abril realizaranse diferentes sesións entre as que destaca o acto central da Cátedra, cunha mesa multidisciplinar na que se debaterá acerca da necesidade de ir máis aló do control glucémico na persoa con diabetes mellitus tipo 2.

O doutor José Ramón González-Juanatey, catedrático de Cardioloxía da USC e Xefe do Servizo de Cardioloxía e Unidade Coronaria do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), afirma que "o control glucémico é un dos compoñentes da abordaxe multifactorial necesario nos diabéticos, pero non o único: tamén é necesario controlar a presión arterial e o colesterol".

E é que, debido ás complicacións asociadas á diabetes, como o nivel elevado de azucre en sangue, a tensión arterial alta e a obesidade, a enfermidade cardiovascular é unha complicación importante e a principal causa de morte asociada á diabetes.

A mesa multidisciplinar será moderada polo doutor Ramón González-Juanatey e contará coa presenza de especialistas como a doutora Almudena Castro Conde (cardióloga do Hospital Universitario La Paz de Madrid), a doutora Cristina Tejera Pérez (endocrinóloga do Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol, o doutor Emilio Armada (nefrólogo do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense) e o doutor Sergio Cinza Sanjurjo (médico de Atención Primaria no centro de saúde Porto do Son).