Ferreiro xustifica ao dimisionario de En Marea

O alcalde da Coruña, Xulio Ferreiro (Marea Atlántica), cualificou de "normal" que existan "reaccións de desgusto" tras a elección da coordinadora de En Marea, na que 12 críticos non votaron pola exclusión, entre outros, de Marea Atlántica, Anova ou Esquerda Unida.

E é que, no marco da situación interna que vive En Marea, o edil de Vilalba Aberta Modesto Renda informou de que deixa a dirección da formación "por coherencia política" ante a nova maioría resultante.

Nun comunicado, Renda informou de que "xa rexeitou" no Consello da fin de semana e "de forma taxativa" a oferta de ser parte integrante dunha coordinadora que, ao seu xuízo, nace "dunha nova maioría" da que, "por principios", "non pode nin quere formar parte".

Renda, que na devandita reunión "votou por disciplina" á cuestión de portavocía, renunciou ao seu posto no Consello dás Mareas circunscribindo a súa decisión "ao respecto polas bases" e á "contradición política" que para el representa a nova correlación de forzas no devandito órgano executivo.

Precisamente, a preguntas dos xornalistas sobre o anuncio do edil vilalbés de darse de baixa no Consello dás Mareas, Ferreiro reiterou que a situación "non é a ideal". Así, insistiu en que a Coordinadora presentou "varios problemas", entre eles que "rompe coa unanimidade dunha lista que se presentou como lista de consenso".

CAMBIO DO DOCUMENTO POLÍTICO

Ademais, considerou que se produciu, na elección dos seus membros, unha "certa distorsión do resultado das primarias" que levou a cabo o partido instrumental. "Cámbiase un documento político aprobado co 60% dos votos", engadiu.

De novo insistiu en que "se deixa fóra" a sectores "moi importantes". "Que teñen que ver co espírito orixinario de En Marea", engadiu ao reivindicar a confluencia no seu momento de forzas "que apostan pola unidade".