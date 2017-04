Axentes da Policía Nacional detiveron en Ourense a un home que alugaba vivendas de Eivissa que non existían a través de coñecidas páxinas de Internet. Aproveitaba a alta demanda de aloxamentos na illa para enganar ás súas vítimas con fotografías de casas reais inseridas en anuncios de coñecidas webs.

Segundo informa a dirección xeral de Policía nun comunicado, a investigación iniciouse cando os axentes recibiron información sobre unha estafa inmobiliaria mediante a que se ofertaban vivendas supostamente en Eivissa, pero que en realidade non existían.

O detido aproveitaba a altísima demanda de vivenda de aluguer na Illa e os altos prezos que se chegan a pagar na zona, coincidindo os períodos vacacionais, e colocaba numerosos anuncios en coñecidas páxinas de Internet.

Estes anuncios estaban ben elaborados, con fotografías de casas reais de Eivissa e datos específicos das mesmas, acompañados do contacto da persoa que supostamente os xestionaba.

Así, cando o arrestado conseguía atraer a atención dalgún interesado nos supostos alugueres, daba maior credibilidade á transacción falsificando todo tipo de documentación como facturas de luz e impostos. Desta forma conseguía que as súas vítimas cresen que era propietario das vivendas ofertadas.

Finalmente, facíase as cantidades estafadas por transferencias e outros medios de envío de diñeiro por correo ou mesmo a súa entrega en man.

Obtido o seu obxectivo, deixaba de contestar o teléfono cando as vítimas, tras decatarse da estafa e unha vez que se atopaban xa en Eivissa, trataban de porse en contacto con el para reclamar o diñeiro adiantado. Cando conseguían falar co estafador, recibían ameazas por parte deste.

A detención realizouse en Ourense, así como un rexistro no seu domicilio no que se incautou numerosa documentación relacionada coa súa actividade delituosa.

CONSELLOS PARA UNHA SEMANA SANTA SEGURA

Na Rede, segundo avisa a Policía, os ciberdelincuentes aproveitan as présas das reservas de última hora para realizar estafas en operacións en liña, conseguir os nosos datos bancarios ou contrasinais ou infectar os nosos equipos con software malicioso.

Pechar ben as portas do domicilio se nos ausentamos estas vacacións, vixiar as nosas pertenzas en procesións e outras aglomeracións ou non detallar os nosos plans para a ponte en redes sociais --mellor facelo á volta-- son algunhas das pautas elementais que a Policía Nacional recomenda nestes días.

Axentes especializados en redes sociais compartirán a través de perfís oficiais da Policía Nacional en Twitter, Facebook, Snapchat, Periscope, Youtube e Instagram, diversos consellos.

Así, a Policía advirte de que ao preparar as vacacións pódense atopar anuncios que alugan propiedades a prezos fantásticos pedindo o pago por adiantado, sen a posibilidade de ver o inmoble e coa desculpa de que o dono está fóra de España. "Estas condicións para o aluguer deben pornos en alerta ante unha posible estafa", segundo concreta.

Así apunta a Policía a toma medidas de precaución ao saír de casa; como non esquecer pechar a porta da vivenda con chave e pedir a un veciño que recolla o teu correo.

Ademais, aconsella non deixar sinais de que a túa casa vai estar deshabitada durante uns días e non publicar en redes plans ou cantos días vas estar ausente e, se vas de viaxe, identifica claramente as pertenzas antes de embarcar e non facturar ao teu nome equipaxes de persoas descoñecidas, son outros dos consellos da Policía.

Finalmente, a Policía lembra que nas procesións ou outras aglomeracións as túas pertenzas tamén poden correr perigo: bolsos, carteiras, móbiles e outras. Por iso, aconsella non saír con grandes cantidades de diñeiro en efectivo, colgar o bolso cruzado por diante, non gardar obxectos persoais nos petos traseiros do pantalón e separar a documentación das chaves e do diñeiro.