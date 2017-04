A produción industrial en Galicia volve a terreo negativo tras caer un 9,7% en febreiro

O índice xeral de produción industrial baixou un 9,7% en febreiro en Galicia en relación co mesmo mes do ano anterior, co que volve á senda negativa na que pechara 2016, e tras o aumento de xaneiro.

Produción industrial | Fonte: Europa Press

Segundo os datos que publica este venres o Instituto Nacional de Estatística (INE), a produción industrial acumula, deste xeito, unha redución do 3,3% de media no que vai de ano na comunidade galega.

En 2016, este índice en Galicia rexistrara taxas anuais maioritariamente positivas, salvo nos meses de xuño e xullo (-0,1% e -6,4%, respectivamente) e fóra de decembro (-2,1%). O ano 2017 comezou cun incremento do 3,6% en comparación con igual período do exercicio pasado.

No conxunto estatal, a produción industrial retrocedeu un 1,7% en febreiro en relación ao mesmo mes de 2016, taxa nove puntos inferior á de xaneiro.

DATOS ESTATAIS

Coa caída interanual de febreiro, a produción industrial regresa a taxas negativas despois de que en xaneiro disparásese un 7,3%.

Só dous sectores elevaron a súa produción respecto de febreiro de 2016: bens de consumo duradeiro (+4,2%) e bens intermedios (+0,4%). Por contra, a produción rexistrou descensos interanuais nos bens de consumo non duradeiro (-4,4%), bens de equipo (-2,2%) e enerxía (-1,6%).

Corrixida de efectos estacionales e de calendario, a produción industrial presentou en febreiro un crecemento do 2,5% respecto ao mesmo mes de 2016, taxa unha décima inferior á rexistrada en xaneiro. Con este crecemento, a produción industrial, corrixida de estacionalidade e calendario, acumula 40 meses consecutivos de incrementos interanuais.

En taxa mensual (febreiro sobre xaneiro) e eliminando os efectos estacionales e de calendario, a produción industrial diminuíu un 0,2% no segundo mes do ano, fronte ao avance do 0,3% de xaneiro e o descenso do 0,1% experimentado un ano antes.

A enerxía presentou o único retroceso en taxa mensual, cunha diminución do 4,8%. O resto de sectores elevaron a súa produción respecto ao mes anterior, principalmente os bens de consumo duradeiro (+2,6%), seguido dos bens de equipo (+1%), os bens intermedios (+0,4%) e os bens de consumo non duradeiro (+0,1%).

SÓ SEIS COMUNIDADES ELEVAN A SÚA PRODUCIÓN ANUAL

Por comunidades autónomas, seis delas incrementaron a produción das súas industrias en febreiro respecto ao mesmo mes de 2016, destacando os aumentos de Estremadura (+6,2%), Cantabria (+5%) e Baleares (+3,8%).

Pola súa banda, Cataluña e Aragón non experimentaron variación, mentres que outro nove rexións rexistraron retrocesos na súa produción industrial, especialmente A Rioxa (-10,8%), Galicia (-9,7%) e Castela e León (-5,7%).