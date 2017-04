S.Santa.-A Axencia de Doazón de Órganos e Sangue desprazará unidades a uns 40 concellos para facilitar a doazón

A Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) desprazará o seu dez unidades móbiles a uns 40 concellos galegos nas xornadas previas aos festivos de Semana Santa co fin de facilitar a doazón para "garantir o adecuado desenvolvemento do labor asistencial dos centros sanitarios".

Unha unidade móbil do CTG para doar sangue | Fonte: Europa Press

Así, ADOS pretende "facilitar o acceso aos cidadáns á doazón de sangue" coa campaña de doazón de Semana Santa que promove a Consellería de Sanidade.

Respecto diso, lembra que as necesidades de compoñentes sanguíneos "non diminúen" no período vacacional, polo que "é preciso manter estable o volume de doazóns de sangue nun período no que se rexistra unha maior deslocalización dos doantes habituais".

Durante a campaña de doazón en Semana Santa, a Axencia de Doazón pretende alcanzar unhas 3.000 doazóns de sangue, "cifra que permitirá desenvolver unha media diaria de 500 intervencións cirúrxicas, atender 3.000 urxencias e realizar tres transplantes de órganos e tecidos", segundo subliña.

CHAMAMENTO XENERALIZADO

ADOS realiza un chamamento xeneralizado á participación porque "se precisan" achegas de "todos os grupos sanguíneos", polo que esperan "de novo contar coa participación dos cidadáns".

Para iso, segundo apuntou, ofrecerá as "máximas facilidades" para doar, mediante o desprazamento do dez unidades móbiles nos próximos días.

En concreto, este venres 7 de abril estarán nas localidades de Carballo, A Coruña, Boiro, Ferrol, Noia, Burela, O Carballiño, A Guarda, Moaña e Vilagarcía de Arousa.

Mentres, este sábado día 8 desprazaranse as unidades aos municipios de Carballo, Cedeira, Noia, Cervantes, Navia de Suarna, A Guarda e Vilagarcía de Arousa.

O luns día 10 ADOS enviará as unidades a Betanzos, Cerceda, Dumbría, Mazaricos, Monfero, Sarria, Nogueira de Ramuín, Xunqueira de Espadanedo, Bueu, Crecente e Vigo.

O martes visitarán A Coruña, Carnota, Narón, Ordes, Ribeira, Monforte, Rúa do Paseo, O Grove, Salvaterra de Miño e Vigo; mentres que o mércores estarán nas Pontes, a cidade herculina, Boiro, Culleredo, Ribeira, Vilalba, Verín, Salvaterra de Miño, Tui e Vilanova de Arousa.