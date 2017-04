A creación de empresas baixa en Galicia un 15,9% en febreiro, algo máis que a media

O número de novas sociedades mercantís baixou un 15,9% en febreiro en Galicia en relación co mesmo mes de 2016, ata 390 empresas, mentres que as disolucións reducíronse un 1,9%, con 159, segundo os datos que publica este venres o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Unha traballadora fronte ao computador | Fonte: Europa Press

Polas 390 novas compañías subscribiuse un capital de 69,72 millóns de euros. O desembolso foi algo inferior, duns 69,65 millóns.

Catro delas optaron pola forma de sociedade anónima, e supuxeron 590.000 euros subscritos e 520.000 desembolsados. Os 386 restantes constituíronse como sociedades limitadas, por 69,13 millóns (subscrición de capital) e tras o desembolso desa mesma contía.

Ao lado das disolucións, 159 en total, 141 foron voluntarias, catro por fusión e as restantes 14 debéronse a outro tipo de circunstancias.

Pola súa banda, 131 sociedades ampliaron capital, por un valor de algo máis de 59,39 millóns de euros. Nove eran sociedades anónimas (e o seu importe de ampliación alcanzou os 16,89 millóns) e 122, sociedades limitadas (por case 42,5 millóns). Fronte a estas, 34 firmas diminuíron capital, por 34,78 millóns.

Por último, na comunidade galega, en febreiro, catro empresas desembolsaron dividendos pasivos, cun capital desembolsado valorado en 941.000 euros.

DATOS ESTATAIS

No conxunto estatal, as novas sociedades mercantís caeron un 14,9% en febreiro respecto ao mesmo mes de 2016, ata sumar 8.847 empresas. As disolucións empresariais aumentaron un 2%, ata totalizar 2.247.

É o quinto mes consecutivo no que diminúe a constitución de empresas en taxa interanual despois de que este indicador entrase en negativo no mes de outubro de 2016. A caída de febreiro foi, ademais, a máis pronunciada do devandito período.

Para a constitución das 8.847 empresas creadas en febreiro subscribíronse case 557 millóns de euros, o que supón un aumento do 18,6% respecto ao mesmo mes de 2016, mentres que o capital medio subscrito, que se situou en 62.952 euros, incrementouse un 39,4% en taxa interanual.

Das 2.247 empresas que se disolveron en febreiro deste ano, o 79,9% fixérono voluntariamente, o 8,6% por fusión con outras sociedades e o 11,5% restante por outras causas.

Pola súa banda, o número de sociedades mercantís que ampliaron capital descendeu un 9,5% no segundo mes do ano, ata as 3.133 empresas. O capital subscrito nas devanditas ampliacións superou os 3.535 millóns de euros, un 2,3% superior ao de febreiro de 2016, mentres que o capital medio foi de 1.128.551 euros, un 13% máis.

En taxa mensual (febreiro sobre xaneiro), a creación de sociedades mercantís baixou un 0,5%, o seu maior retroceso neste mes desde 2013, mentres que a disolución de sociedades caeu un 35,1%, o seu maior descenso neste mes desde 2014.

O 22% das sociedades mercantís creadas en febreiro dedícase ao comercio e o 14,5% á construción. En canto ás sociedades disoltas por actividade económica principal, o 21,5% correspondeu ao comercio e o 19,6% á construción.

A actividade con maior capital subscrito nas sociedades mercantís creadas o pasado mes de febreiro foi a de inmobiliarias, financeiras e seguros, con 301,7 millóns de euros, en tanto que actividades administrativas e servizos auxiliares presentaron o menor capital, con 3,45 millóns de euros.

CATALUÑA E MADRID ENCABEZAN A CREACIÓN DE EMPRESAS

Cataluña, Madrid e Andalucía foron as comunidades autónomas que máis sociedades mercantís crearon o pasado mes de febreiro, con 1.786, 1.783 e 1.412 sociedades, respectivamente, mentres que A Rioxa (44), Cantabria (72) e Asturias (93) foron as rexións que menos empresas fundaron.

Atendendo ás sociedades mercantís disoltas, as comunidades autónomas que presentaron un maior número de disolucións foron Madrid (638), Andalucía (377) e Cataluña (184). Pola súa banda, as que rexistraron menos sociedades mercantís disoltas foron Navarra (5), A Rioxa (18) e Murcia e Cantabria (30 en ambos os casos).

En termos relativos, só Navarra incrementou a creación de sociedades mercantís en febreiro, cun avance interanual do 6,6%. No resto rexistráronse descensos, especialmente en Aragón (-43,3%) e A Rioxa (-33,3%).

En canto ás sociedades disoltas, as comunidades coas taxas positivas máis altas foron Cantabria (+76,5%), Murcia (+42,9%), e Asturias (+35,9%). Pola contra, as que presentaron as maiores baixadas foron Navarra (-79,2%) e A Rioxa (-35,7%).