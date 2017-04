(AMP) Detida a irmá pequena de Diana Quer por ameazar á súa nai

A Policía Nacional detivo este xoves a Valeria Quer, a irmá de Diana Quer, a moza desaparecida o pasado verán na Pobra do Caramiñal (A Coruña), por ameazar á súa nai, Diana López Pinel, informou a Europa Press un portavoz da Xefatura Superior de Policía de Madrid.

Diana López-Pinel, nai de Diana Quer | Fonte: Europa Press

Valeria Quer, que é menor de idade, foi detida o xoves sobre as 15,00 horas no seu domicilio, en Pozuelo de Alarcón, por ameazar á súa nai cun pau.

Segundo fontes policiais, tivo unha forte discusión con ela e empezou a romper mobiliario cun pau. A nai sentiu ameazada e chamou á Policía.

Cando os axentes se personaron no domicilio, atopáronse coa casa revolta e coa menor que sostiña que Diana López Pinel "era unha mala nai" e que ela quería irse co seu pai. Foi trasladada á comisaría de Pozuelo de Alarcón e sobre as 19,00 horas pasou a disposición da Fiscalía de Menores para despois quedar en liberdade.

CUSTODIA

A custodia da irmá menor de Diana Quer pasou ao pai das mozas tras serlle retirada á súa exmujer días despois da desaparición da maior o pasado 22 de agosto na localidade coruñesa da Pobra do Caramiñal.

O Xulgado de Instrución Número 2 de Ribeira chamou á nai a declarar en calidade de investigada e posteriormente inhibiuse a favor dun xulgado de Pozuelo de Alarcón, onde está o domicilio da familia.