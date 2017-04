A candidatura da Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade une a Xunta e Deputación de Lugo

O presidente da Deputación de Lugo, Darío Campos, recibiu no seu despacho este venres ao delegado da Xunta na provincia, José Manuel Balseiro, nunha reunión na que acordaron impulsar o turismo e a candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio da Humanidade.

Vista da Ribeira Sacra

Esta foi a primeira reunión oficial que manteñen desde o nomeamento de Balseiro tras as eleccións autonómicas de setembro do pasado ano. "A reunión foi cordial e non podía ser doutra maneira entre dúas mariñáns (Darío da Pontenova e Balseiro de Ferreira de Valadouro) e non imos pelexarnos", manifestou Campos tras o encontro que se despachou en tres cuartos de hora.

Tras a reunión Campos sinalou que houbo "puntos de acordo". "Aínda que noutros seguimos enredados", abundou. O turismo e impulsar a candidatura sobre A Ribeira Sacra para ser patrimonio da Humanidade foron, en concreto, onde concordaron ambas as administracións.

En canto ao turismo, Campos subliñou que "hai que ir da man", á vez que dixo coincidir cos xeodestinos que expoñen por parte do Goberno galego. "Aínda que eu era máis partidario de ir a por un plan integral de turismo, como fai a Deputación, se cadra pódense englobar aí os catro xeodestinos (Lugo, a montaña, A Ribeira Sacra e A Mariña) e iso hai que estudalo", resolveron.

Da Ribeira Sacra lembrou que remitiu unha carta ao catro administracións "involucradas": Xunta, Deputación de Ourense e Valedor do Pobo, para manter unha reunión na Deputación de Lugo e, con iso, volver impulsar a candidatura á UNESCO.

Darío Campos e José Manuel Balseiro

RESIDENCIAS

Onde afloraron as principais discrepancias foi no tema das residencias de anciáns sobre as que traballa o goberno provincial, e que Campos quere que sexan "para os veciños de Lugo".

Respecto diso, se parte dunha proposta que se trasladou á Xunta "de pór 300 euros por praza, financiar o 50 por cen deputación e Xunta, é unha proposta moi razoable". "No futuro gustaríame que colaborásemos todos", expuxo. Pola súa banda, Balseiro aclarou que "recentemente houbo unha reunión entre o presidente da Deputación e o da Xunta de Galicia".

"E eu creo que por parte da Deputación deberíase de dar un paso que é inscribir quen constrúe esas residencias, que é Suplusa, no rexistro, que sería un segundo paso", explicou. "Tanto o presidente da Xunta no seu momento, como o propio conselleiro dixeron que había colaboración pero que había que dar ese paso", esgrimiu.

No punto que tampouco houbo acordo é o relativo á equiparación salarial dos bombeiros dos parques comarcais. A Deputación pretende destinar 300.000 euros para tal fin.