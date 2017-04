Estrella Galicia ficha a un 'ex de Amazon' para impulsar a súa estratexia dixital

Estrella Galicia fichou a Juan José Delgado, 'ex de Amazon', como Global Chief Dixital Officer, un posto de nova creación e que supón unha aposta pola adaptación da cervexeira aos retos que expón a revolución tecnolóxica e ao novo cliente dixital, segundo informou a cervexeira nun comunicado.

Juan José Delgado (Estrella Galicia) | Fonte: Europa Press

En concreto, JJ Delgado regresa a España da man da cervexeira española, despois de estar axudando nas estratexias comerciais de grandes marcas internacionais como Amazon, Burger King, Pepsi, Hertz, CB Richard Ellis, Ford, Bosch, Siemens, Liberty, Vodafone e Telefónica.

No seu último posto como directivo de Amazon en Londres, Delgado conseguiu en 2015 a marca de vendas nun día do xigante do comercio electrónico, coincidindo coa celebración do 'Black Friday', unha cifra que aínda non foi superado.

O conselleiro delegado de Estrella Galicia, Ignacio Rivera, destacou a carreira de JJ Delgado e a súa confianza en que "conseguirá preparar a unha cervexeira tradicional como é Estrella Galicia para un mundo diferente, uns consumidores diferentes e unha maneira diferente de gozar da cervexa".

"O reto que nos expuxemos en Estrella Galicia é conseguir a adaptación tecnolóxica dunha empresa tradicional e que os novos consumidores, sexan como sexan e compren como compren, tomen unha cervexa tradicional como a nosa", sinalou.

Pola súa banda, JJ Delgado confesou que o proxecto de levar ao futuro a unha cervexeira tradicional sen deixar de ser tradicional parécelle un reto enriquecedor ao que agora dedicará a súa experiencia internacional.

"Despois de traballar para grandes marcas internacionais, o proxecto de Estrella Galicia ofrecíame un proxecto diferenciador e, ademais, permitíame a posibilidade de volver a España, un mercado diferente e con moitos retos por diante", sinalou.