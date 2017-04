A Estrella Michelin Pepe Vieira e os seus creativos desvelan como se xestou 'A cociña do fin do mundo'. Así, a aposta gastronómica do chef galego, que reabriu as portas do seu restaurante o 1 de abril, é o resultado de cinco meses de tempada creativa e dun traballo en equipo que supera o ámbito puramente gastronómico.

PEPE VIEIRA | Fonte: Europa Press

A impresionante xeografía que caracteriza á Galicia do "finis terrae", o seu relevo, o seu clima e os seus privilexiados produtos, constitúe a esencia dunha proposta que os comensais poden saborear desde o 1 de abril, data en que o cociñeiro galego reabriu o seu restaurante Estrella Michelin en Poio (Pontevedra) tras cinco meses de creación.

Onde os romanos crían que remataba a terra, o chef Pepe Vieira iniciou a súa nova aposta gastronómica, denominada 'A cociña do fin do mundo'.

'A cociña do fin do mundo' é o resultado dun traballo creativo no que interviñeron todos os colaboradores do cociñeiro galego, desde o xefe de cociña, Óscar Abal, ata os autores das novidades que ofrece o restaurante.

Así se puxo de manifesto o pasado 31 de marzo, con motivo do acto que serviu de presentación á nova tempada e no que cociñeiro Estrella Michelín rodeouse dos seus colaboradores creativos. Da mesma maneira que 'A cociña do mundo' supón un denodado exercicio de non intervención aparente, o chef galego cedeu o protagonismo aos seus "provedores de talento", como a propio Vieira denomínaos.

Jairo Bello, de Soja Arquitectura (interiorismo), explicou que a procura de tendencias constantes é o que permite inspirarse para desenvolver o seu traballo. O maior reto no restaurante foi "conseguir un ambiente cálido e hogareño, próximo e próximo, a pesar de estar nun local de 300m2 e 5 metros de altura", segundo engadiu.

Julio González, de Levantina, relatou a orixe da mesma e como construíu unha proposta especial para a cociña de Pepe Vieira. "O material dos mesados é cuarcita e ten unha capa de protección específica para protexela do castigo que pode sufrir neste tipo de traballo", precisou.

O deseñador Pablo Rodríguez, da firma Rei Zentolo, realizou as serigrafías elaboradas con tintas fabricadas a partir de salsas creadas por Pepe Vise.

Álvaro Marín e Alfonso Castro, do Estudo de Arquitectura 2é+, desvelaron o proxecto do Hotel de Natureza que se está levando a cabo na lomba do outeiro que rodea ao restaurante, 16 cabanas ou bungalows que seguirán a liña arquitectónica do edificio que acolle ao restaurante.

Juan Carlos Quintana, de Navallas de Taramundi, contou que esta localidade asturiana provía aos estaleiros galegos que construíron as embarcacións de Cristóbal Colón, polo que a partir desta información decidiu crear os novos coitelos. Óscar Abal, xefe de Cociña, abordou o traballo de desenvolvemento creativo a partir da elección dun ingrediente e o proceso para extraer todas as súas posibilidades.

REALIDADE E PRATO

"Só pretendo ser o intermediario entre unha extraordinaria realidade natural e o prato", afirma Pepe Vieira. Neste sentido, a dificultade é máxima porque o chef debe conseguir que o fluxo desa natureza impactante siga o seu curso ata o comensal sen que este perciba unha intervención aparente.

'A cociña do fin do mundo' está formada por 80 pratos inéditos que os visitantes poderán gozar ao longo dos próximos meses e en tres tipos de menú.

Os dous primeiros menús están orientados a comensais que buscan gozar ao máximo do que Pepe Vieira ten que ofrecer. A terceira proposta ten fortes vínculos cunha filosofía de vida vegana ao recrear elementos da horta galega grazas á colaboración de pequenos provedores comprometidos coa natureza