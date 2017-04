O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, asegurou este venres que "todos os concellos" de Galicia contarán a final de lexislatura con recursos de conciliación coa intención de "reverter" a situación demográfica actual, que leva a un escenario "preocupante" de cara a 2050.

Ou conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, participará non Fóru | Fonte: Europa Press

Así o dixo durante a súa intervención nun almorzo informativo do Forum Europa Tribuna Galicia, no que apuntou que a súa consellería "se creou hai ano e medio para devolver ás familias os esforzos para saír da crise económica" e asegurou que as políticas deste ámbito "seguen sendo unha prioridade orzamentaria" para a Comunidade.

De cara aos próximos anos, o conselleiro destacou a cuestión demográfica como un dos principais retos da Xunta, dadas as proxeccións que indican que, de seguir como na actualidade, en 2050 haberá na Comunidade un millón menos de habitantes.

"Iso significa que teremos menos xente en idade de traballar, máis xente que necesita coidados, menos fillos que poidan coidar dos seus pais e menos pais que poidan coidar dos seus fillos", dixo.

Para facer fronte a isto, Rey Varela puxo de relevancia iniciativas da Xunta como o Programa de Apoio á Natalidade, con medidas no tres alicerces fundamentais que afectan á cuestión, os incentivos, a conciliación e os servizos.

Como exemplo, citou a Tarxeta Benvida, a "axuda directa máis importante que se fai á natalidade en toda España" e da que gozan xa 15.112 fogares galegos; as casas niño, que prevén incrementar a outros 30 municipios; o 'bono concilia' para garantir a educación infantil ou o incremento de prazas neste rango.

Esta lexislatura porase tamén en marcha o Observatorio Demográfico de Galicia, para que grupos políticos, axentes sociais e axentes económicos "sexan capaces de achegar" posturas en beneficio do aumento da natalidade. "O que nos estamos xogando é alterar un cambio demográfico que nos leva a unha situación moi preocupante en 2050", dixo Rey Varela.

Finalmente, puxo sobre a mesa o compromiso do seu departamento de que todos os concellos galegos teñan, ao final da lexislatura, "recursos de conciliación" para atención infantil e tamén de atención a maiores, co obxectivo de lograr unha "Galicia mais cohesionada".

COIDADO DE PERSOAS MAIORES

No campo das persoas maiores e da discapacidade, Rey Varela apostou por "manter e potenciar" a rede de centros especializados, especialmente no ámbito residencial, co obxectivo de "reducir case a cero a lista de espera de maiores" esta lexislatura, coa apertura de 7 novas residencias públicas.

Ademais, seguiranse " incrementando as axudas a entidades municipais" para a supresión de barreiras, a mellora do transporte e o impulso da atención temperá, sempre baixo a premisa da "colaboración" e o "diálogo" coas asociacións.

De cara ao final da lexislatura, Rey Varela reiterou o compromiso anunciado polo presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de chegar aos 60.000 dependentes atendidos.

Para iso, e partindo dos máis de 49.000 atendidos actuais, o conselleiro apostou por "axilizar" os procedementos de solicitude, de revisión e de discapacidade a través das posibilidades das novas tecnoloxías. "Non podemos encher de papeis á xente que necesita toda a nosa atención", dixo.

POBREZA E EXCLUSIÓN SOCIAL

No almorzo informativo, Rey Varela marcou como outro dos obxectivos nos que seguirá traballando o seu departamento a loita contra a pobreza e a exclusión social, que unen a Política Social con outras consellerías da Xunta.

Entre as medidas neste campo destacou o desenvolvemento neste ano da Lei de Inclusión de Galicia, o reforzo dos servizos sociais comunitarios, a potenciación dos equipos de inclusión ou as axudas para persoas en risco de exclusión.

No ámbito dos desafiuzamentos, Rey Varela asegurou que a situación actual é "bastante razoable" e que as medidas da Xunta "frearon casos, aínda que seguen existindo". "A través do programa Reconduce evitamos centos de lanzamentos, e este ano, ademais da oficina en Santiago, crearemos seis novas oficinas na Coruña, Ferrol, Lugo, Pontevedra, Vigo e Ourense", indicou.

A Xunta, destacou, mantén na actualidade tutelados a 2.100 menores en situación de desamparo e para os que "Galicia é a súa familia". Para esta cuestión, Política Social "reforza o seu orzamento en 2017", cunha aposta clara pola integración social e laboral tanto destes mozos como de todas as persoas en risco de exclusión, coa intención de "ir substituíndo axudas por emprego".