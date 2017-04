O portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, avanzou este venres que nun prazo de tres meses producirase unha nova subida da luz en Galicia, como consecuencia dos cambios na normativa estatal que obriga ás eléctricas a repercutir os impostos autonómicos ambientais nos consumidores dese territorio.

Por iso, en rolda de prensa, instou á Xunta a tomar medidas ante este "ataque" tanto aos cidadáns galegos como ao propio autogoberno, tendo en conta que os gravames ambientais teñen por obxectivo "cubrir os danos" ocasionados pola produción de enerxía.

A reforma normativa aprobada baixo o mandato de Mariano Rajoy, como explicou o dirixente socialista, converte en "obrigatorio" o precepto que durante a etapa de José María Aznar introduciuse como "opcional", relativo a que as eléctricas inclúan un suplemento territorial nas comunidades que lles impoñan tributos.

Así, e a pesar de que Galicia é exportadora de enerxía, só os cidadáns galegos verán aumentada a súa factura, o que supón "unha discriminación intolerable" para Leiceaga. "Sufrimos os custos e pagamos os tributos", protestou.

Neste escenario, censurou que a Xunta "non está" e esixiulle que defenda "os intereses dos galegos e o autogoberno" fronte a este "ataque" tan "importante". Pola súa banda, os socialistas xa comezaron a presentar iniciativas parlamentarias para impedir que "este ataque quede sen resposta".

CAMBIAR A LEI

Entre as opcións que expón o PSdeG para combater a nova subida do recibo da luz está aprobar unha declaración política na Cámara en contra de que os impostos enerxéticos e ambientais autonómicos inclúanse nos suplementos territoriais e teñan, por tanto, que ser abonados polos consumidores galegos.

Non descarta tampouco, como indicou Leiceaga, promover unha reforma da lei eléctrica para eliminar o precepto que obriga ás compañías reverter estes custos nos usuarios de forma territorializada, nin solicitar á Xunta que expoña un recurso de inconstitucionalidade, como xa fixo a Junta de Extremadura.

TRES EUROS MÁIS?

A contía na que aumentará o recibo dependerá se só se interpreta como gravame autonómico o canon eólico (uns 23 millóns de euros) ou se se inclúen tamén os impostos ao dano ambiental ocasionado pola auga embalsada e á contaminación atmosférica que provocan as centrais térmicas. De ser así, superaríanse os 40 millóns de euros e poderían supor uns tres euros adicionais en cada recibo.

En canto ao prazo de tres meses que concretou para a subida do prezo da enerxía, trátase do que deu o Tribunal Supremo (ante unha reclamación das compañías para impor estes custos) para que o Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo dite unha resolución na que se fixen as contías que han abonar os consumidores das comunidades afectadas.