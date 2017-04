A Consellería de Sanidade prevé fixar entre outubro e novembro a oferta pública de emprego 2017 na sanidade galega co obxectivo de ampliar o número de prazas o "máximo posible", ata unhas 1.600.

Así o destacou este venres o titular de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, no acto de firma do plan de estabilidade de emprego e provisión de prazas do Sergas, que cualificou de "moi importante", xa que situará a taxa de eventualidade nun cinco por cento, tres puntos menos que a estatal.

Almuíña resaltou que Galicia "mantivo OPEs en todos os anos desde 2012", pero debido á crise económica "houbo un colectivo importante sen estabilizar". Por iso, valorou este plan "moi traballado" e resaltou que vai "haber unha comisión" onde estarán os sindicatos asinantes --Satse, CSIF e CESM-O'Mega--.

"Somos das primeiras comunidades que facemos este plan de estabilización", resaltou o conselleiro, á vez que incidiu en que o obxectivo é "fixar a taxa de eventualidade no cinco por cento", o que supón "tres puntos por baixo" da estatal. Deste xeito, mellorarase " a calidade asistencial e o coidado dos profesionais do sistema".

Aínda que o horizonte do plan é 2017-2018, o titular de Sanidade fixo fincapé en que van tratar de que "o 75 por cento das medidas "estean efectuadas" este ano. "É un esforzo por parte de todos. Estamos preparados para facer isto", sentenciou.

Preguntado sobre a ausencia doutros sindicatos no plan, o conselleiro afirmou que non entendía "porque algún asinou en Madrid un obxectivo menos ambicioso co Ministerio". "Aquí una houbo mesa de negociación e loxicamente é un plan moi importante para todos os traballadores porque imos dar un mellor servizo sanitario cuns profesionais máis estables", defendeu.

Respecto diso, a directora de Recursos Humanos do Sergas, Margarita Prado, confirmou a redución a un 5% da eventualidade "unha vez que se execute o plan". "O que é a primeira fase que é o concretado, esas 400 prazas", engadiu, para puntualizar que afecta nunha porcentaxe "elevada" a persoal facultativo e enfermaría.

Mentres, a segunda fase, a "maior parte de eventualidade vaise a centrar neses dous colectivos". "Concretarémolo en comisión de seguimento para facelo de forma equilibrada entre colectivos e xerencias", puntualizou.

Nesta liña, o conselleiro de Sanidade comentou que "non se fai por categorías, senón por condicións de contratación", á vez que matizou que as categorías de Enfermaría e de médicos representan "unha porcentaxe alta".

MARXE

Sobre a OPE en concreto, lembrou que están pendentes de fixar a data, que se prevé entre outubro e novembro. Respecto diso, explicou que non teñen a necesidade como a de Educación de facela coincidir co calendario educativo. "Iso dános a marxe para aprobar os Orzamentos Xerais do Estado e poder incluír o que vai dentro do plan de estabilización e poder pasar das 800 a duplicar, e chegar a 1.600", resaltou.

Neste sentido, reiterou que supón "un esforzo da Administración, pero tamén dos traballadores e da representación sindical". Así, incidiu en que non se trata de "un tema apresurado", para concluír que chegan "en tempo e forma".

Alumuíña defendeu que "sempre" han ido "ao tope máximo que a legalidade permitía". "Neste momento empezaramos a traballar, pero se o Ministerio non permite poder superar esa taxa non poderiamos chegar a máis", manifestou. "Temos a vantaxe de que non temos que fixar unha data concreta, o que dá marxe para ampliar a OPE ao máximo posible", afirmou.

Ademais, lembrou que antes se permiten os traslados. Con todo, sinalou que outras comunidades "levan anos sen facer OPE". "Aínda así queremos dar un paso á fronte e o feito de baixar o 5% mide a implicación da Xunta neste sentido", concluíu.

VALORACIÓNS SINDICAIS

Sobre estes anuncios, a portavoz de Satse, Carmen García, considerou "un paso moi importante" o plan "porque desde hai anos" piden "continuidade e consolidación nos cadros de persoal".

"Enfermaría é unha das máis afectadas os nomeamentos de carácter temporal", lembrou, para engadir que "é un avance tratar de ir consolidando certas prazas ata agora que non tiñan unha garantía de continuidade".

Polo seu lado, Daniel Otero de CSIF, admitiu que aínda que querían "algo máis" consideran o documento "moi beneficioso" para os traballadores. "Imos recuperar unhas prazas perdidas. Valoramos tamén a OPE", dixo para avanzar que na comisión seguirán "presionando á Administración para chegar a algo máis".