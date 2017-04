O galego Grupo Puentes logrou construír e pór en servizo "en só 14 meses" o "máis importante complexo hospitalario" de Ecuador cunha superficie construída de 97.000 metros cadrados.

Grupo Pontes constrúe un hospital en Ecuador. | Fonte: Europa Press

Segundo informou o grupo galego, o presidente do país, Rafael Correa, destacou no acto inaugural do hospital Los Ceibos (Guayaquil) a importancia do reto conseguido pola empresa, "que supuxo a marca en rapidez construtiva en Iberoamérica". "Puentes sempre cumpre", subliñou.

O Hospital Los Ceibos foi adxudicado por máis de 250 millóns de dólares polo Instituto Ecuatoriano da Seguridade Social (IESS) a Grupo Puentes, en consorcio contractual coa empresa chinesa Sinohydro.

Este proxecto, o "máis extenso e con maior orzamento dos logrados" por Grupo Puentes, segundo destaca a empresa, inclúe tanto a construción do novo complexo hospitalario como a subministración e mantemento preventivo dos equipos médicos durante cinco anos.

Está deseñado para dar cobertura a máis dun millón de persoas da área de Guayaquil. Sobre unha superficie de 160.000 metros cadrados, consta de seis torres, cada unha de oito alturas, cun total de 97.000 metros cadrados construídos, e inclúe un heliporto.

Dispón de 600 camas, 22 quirófanos, 105 consultorios, e brinda atención médica de alta complexidade, pois conta con 26 especialidades en consulta externa, servizo de emerxencia, coidados intensivos, hospitalización, centro cirúrxico e obstétrico, imagenoloxía, laboratorio, anatomía patolóxica, morgue, rehabilitación, endoscopia e unidade de queimados.

O presidente do IESS, Richar Espinosa, destacou no seu discurso inaugural que non se produciu "nin un só accidente nesta obra na que interviñeron 2.500 persoas a un intenso ritmo de 24 horas, durante o sete días da semana". Dixo que na construción aplicáronse "as máis avanzadas técnicas" construtivas da enxeñaría de pontes, "o que foi determinante para finalizar a execución en 14 meses".

O de Los Ceibos non é o único complexo hospitalario adxudicado polo Goberno de Ecuador ao Grupo Puentes, xa que actualmente constrúe o Hospital Quito Sur, por 225 millóns de dólares, e cun prazo de execución de trece meses. Este proxecto inclúe a construción, a subministración e mantemento preventivo dos equipos médicos durante cinco anos.