O CTAG superou as súas previsións en 2016 ao incrementar un 26% os seus contratos de I+D+i e un 20% o emprego

O Centro Tecnolóxico de Automoción de Galicia (CTAG) superou as súas previsións no ano 2016, ao incrementar --respecto ao ano anterior-- nun 26% os seus contratos de I+D e de innovación con empresas do sector, ata alcanzar os 24 millóns de euros; así como ao aumentar nun 20% o emprego, ata os 440 traballadores.

CTAG Vigo | Fonte: Europa Press

Así o comunicaron este venres nunha rolda de prensa o presidente do CTAG, Óscar Fernández Besteiro, e o director xeral, Luís Moreno Diéguez, que concretaron que do total de contratos, o 40% son con construtores de vehículos, e o resto coa industria de compoñentes. Ademais, a presenza internacional do CTAG, especialmente en Portugal e Francia, é o 60%.

En canto ao emprego, especificaron que o crecemento experimentado en 2016, maioritariamente en "perfís de alta cualificación", equivaleu á contratación de 80 tecnólogos, fundamentalmente de Galicia pero tamén galegos retornados e persoas doutras nacionalidades. "Estamos orgullosos de crear e consolidar emprego de alta cualificación", subliñou Moreno.

Acerca das principais liñas de investigación cara ás que se enfoca o Centro Tecnolóxico, o director xeral destacou a condución autónoma e conectou; os novos materiais e o confort --acústico, vibracional, térmico, etc.--; e, finalmente, a innovación en procesos, sobre todo a dixitalización nas plantas e a adaptación á industria 4.0.

En último termo, Moreno repasou que o CTAG participa en cinco unidades mixtas --con PSA, Viza Automoción, MGI Coutier e dúas con Borgwarner-- e en 50 proxectos de investigación de ámbito galego, español e europeo, dos cales lidera tres. Ademais, o Centro Tecnolóxico acumula unhas 20 patentes propias.

PARA O FUTURO: PREPARACIÓN E ADAPTACIÓN

No relativo ao futuro, Fernández Besteiro recoñeceu que nos próximos anos "preséntanse desafíos interesantes e ilusionantes", onde prevén que "se van a experimentar grandes cambios e desafíos técnicos", entre eles, o vehículo autónomo, o vehículo eléctrico e a industria 4.0.

Neste contexto, subliñou que "a clave para seguir e crecer" é prepararse e adaptarse "rapidamente" a estas novas tecnoloxías partindo da investigación, desenvolvemento e innovación.