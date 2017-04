A Xunta calculará da media de tempo que leva aos funcionarios realizar as súas tarefas no marco da análise da carga de traballo de todas as áreas da Administración galega. Así, busca "reordenar" o seu persoal en función das necesidades que se detecten e corrixir "desaxustes".

Comisión | Fonte: Europa Press

Na comisión Institucional, a directora xeral de Avaliación e Reforma Administrativa, Natalia Prieto, garantiu que "é un método que se pode implantar" nun "curto prazo de tempo", pois "non é imposible".

O estudo piloto desta análise comezou fai un par de semanas no departamento de Vicepresidencia --impulsor do proxecto-- e desenvolverase durante tres meses co obxectivo de estenderse ao resto da Administración galega cun "método testado". Todo iso para unha "mellor redistribución e reordenación dos efectivos" en función do déficit ou exceso detectado en cada unidade.

En concreto, esta análise farase en "este primeiro momento" na Administración Xeral da Xunta e os seus 16.000 empregados, de forma que se deixa fóra aos traballadores de educación, sanidade e xustiza, mentres que tampouco están incluídas as axencias públicas.

Neste sentido, Prieto deixa claro que "non se trata dunha avaliación individual dos empregados públicos", senón que se persegue "analizar as tipoloxías de postos" e "optimizar as unidades administrativas".

Á hora de medir a media de cada tarefa óptase por un método baseado "na experiencia", no que funcionarios con bagaxe no seu posto determinarán os tempos mínimos, medios e máximos para desempeñar cada unha das funcións. Aquí descártase cronometrar as tarefas, porque sería unha medida "extraordinariamente laboriosa".

BENEFICIOS E CORRECCIÓN DE DESAXUSTES

Entre os "beneficios" que suporá esta medida, a directora xeral de Avaliación e Reforma Administrativa identificou acurtar os tempos que os cidadáns deben esperar por procedementos, á vez que se "evitará ter que recorrer a contratacións externas" debido a "acumulación de tarefas", polo que tamén "se reducirá o gasto público". Ademais, preténdese non ter persoal "infrautilizado" e "desmotivado".

Sobre os "desaxustes", Prieto apunta que se deben a diversos factores como un incremento de cargas de traballo en determinadas épocas do ano, a "rixidez" de persoal, así como sistemas "fortemente centralizados" para a cobertura de unidades cunha demanda puntual de traballo.

Para iso, traballarase en prol de dispor de cadros de persoas debidamente dimensionados, "coa carga de traballo adecuada", o cal se analizará por auditores da propia Xunta e sen custo económico.

SOSPEITAS DA OPOSICIÓN DE RECORTES

Pola súa banda, os grupos da oposición mostraron os seus receos sobre a efectividade deste proxecto. Respecto diso, Montse Prado (BNG) cuestionou se esta análise soa é unha escusa para levar a cabo "recortes en persoal".

Montse Prado preguntouse se o PP "xa ten tomada unha decisión" sobre eses recortes, de forma que non se use esta análise para facer unha avaliación, "senón para xustificar as decisións tomadas".

Tamén criticou a nacionalista que a Xunta comece por Vicepresidencia no canto de facelo en departamentos que "levan anos con problemas", como os traballadores de Benestar que denuncian grandes cargas de traballo, á vez que "preocupa" que se actúe con tanto atraso.

Pola súa banda, Carmen Santos (En Marea) reclamou "repor o persoal que falta", tras unha "diminución de máis de 9.000 funcionarios" nas dúas últimas lexislaturas.

Tras subliñar que a Xunta admite "desaxustes" e "desigualdades" entre diferentes unidades, a deputada de En Marea pediu que se "fale menos" de optimización e máis de principios de ben común e interese xeral.

Entre outras propostas, Santos avoga por "acabar coa inflación" de postos de traballo designados por cargos políticos, fomentar unha nova cultura baseada en "o compañeirismo" e non na competitividade, así como que os traballadores poidan elixir ir "onde crean que van ser máis útiles".

Nesta liña, Juan Díaz Villoslada (PSdeG) dixo que "chama a atención" que non se vaia a facer unha análise do aparello instrumental da Xunta, en particular das axencias públicas, e que "non se teñan en conta" as recomendacións do Consello de Contas.

Villoslada reflexionou tamén sobre como desde a chegada de Alberto Núñez Feijóo á Xunta houbo unha "deterioración extraordinaria" do servizo público autonómico, con altas taxas de temporalidade e redución de retribucións, que "son absolutamente desmotivadoras" para os traballadores.

En contraposición, Paula Prado (PPdeG) felicitou á Xunta por esta proposta, á vez que animou a seguir neste traballo "que pode ser máis invisible, pero non por iso menos necesario".