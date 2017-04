O secretario xeral do PPdeG, Miguel Tellado, valorou como "unha boa noticia para Galicia" o nomeamento de Esteban García Vilasánchez á fronte da presidencia de Navantia, en substitución de José Manuel Revolta.

O Secretario Xeral Do Ppdeg, Miguel Tellado | Fonte: Europa Press

En rolda de prensa, Tellado aproveitou para celebrar este feito, "moi importante" para a comunidade galega ao tratarse de alguén que "coñece á perfección" os estaleiros da comarca de Ferrolterra e "as súas necesidades".

"Vai repercutir no futuro dos estaleiros da ría de Ferrol", augurou o secretario xeral dos populares galegos na súa comparecencia.

O novo presidente de Navantia iniciou a súa carreira profesional en 1990 na área 'Offshore' do grupo, e alcanzou en 2004 o posto de director de Reparacións de Ferrol-Fene.

En 2009 foi nomeado director do estaleiro de construción naval de Ferrol-Fene e interveu no programa de fragatas para Noruega, as fragatas F100 e o LHD Juan Carlos I para a Armada Española e o programa LHD para a Armada Australiana. En 2012 foi nomeado director Industrial de Navantia e posteriormente director de Programas, cargo que ostentou ata a actualidade.

Á fronte de Navantia, García Vilasánchez deberá abordar o novo Plan Estratéxico para a empresa, que está a ser impulsado por SEPI "coa finalidade de reforzar a eficiencia e sustentabilidade da compañía, potenciando o seu impacto sobre as áreas económicas onde se sitúan os seus estaleiros", segundo o holding público.