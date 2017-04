O secretario xeral do PPdeG, Miguel Tellado, atribuíu a En Marea "os peores vicios da máis vella das políticas", ao interpretar que o seu portavoz, Luís Villares, "manobra para aferrarse ao cargo", mentres que os alcaldes que o promoveron "conspiran" para "derrocalo".

O secretario xeral do PPdeG, Miguel Tellado | Fonte: Europa Press

Fronte a isto situou ao PPdeG, e chamou a atención sobre que no seu comité de dirección deste xoves "non houbo empuxóns" nin "patadas, berros e espectáculos" --en referencia á recente asemblea de Anova, unha das formacións que se integra no partido instrumental--.

Así, sinalou que os populares galegos fíxanse como reto "recuperar a confianza maioritaria" no sete grandes cidades, que están "a pedir a berros un cambio". "Galicia necesita un proxecto político moderado, serio e rigoroso", subliñou.

En rolda de prensa, Tellado mencionou tamén a PSdeG e BNG entre as súas críticas --dos nacionalistas asegurou que as noticias que falan deles viran ao redor de "que se vai o anterior"-- e lamentou, en suma, que "en Galicia hai Goberno pero non hai unha oposición construtiva".

"En Galicia hai Goberno pero a oposición é autodestructiva", profundou, mostrando "certa tristeza" por non contar con "un partido con que poder pactar".

Na súa comparecencia, o secretario xeral do PP galego profundou nas súas críticas a "a esquerda galega", á que acusou de dar un "constante espectáculo", que "non deixa de sorprender", algo que confrontou co feito de que trate de "dar leccións" aos populares.

Sobre Luís Villares, en concreto, insistiu en que "leva apenas cinco días sendo e portavoz oficial" de En Marea e "conseguiu que dixesen" que o nomeamento da súa coordinadora debería ser "nulo de pleno dereito", que "non reflicte a pluralidade" da formación e que "desgusta" posto que "rompe o consenso".

"Custábanos imaxinar que fosen ser máis duros eles mesmos que nós coa súa xestión", ironizou o secretario xeral dos populares galegos.

"SACAR O PARTIDO Á RÚA"

Tellado apuntou que o PPdeG está centrado en "sacar o partido á rúa" para "escoitar e responder as peticións dos cidadáns", principalmente en materia de servizos sociais.

A este respecto, reivindicou "a coherencia" e o "cumprimento de compromisos" do PP tras convocar 1.043 prazas de docentes ao amparo do real decreto-lei e avanzar 1.600 no Sergas.