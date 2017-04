Achan falecido nun motel de Mos (Pontevedra) a un home que gozaba dun permiso penal

Os servizos de emerxencia acharon na madrugada deste venres nun motel de Mos (Pontevedra) o corpo sen vida dun home, que no momento dos feitos gozaba dun permiso penal.

Así o confirmaron a Europa Press fontes da Garda Civil, que indicaron que o home se atopaba en prisión cumprindo unha condena por homicidio. Tras o sucedido, a principal hipótese sobre a que traballan os investigadores é o suicidio.

Segundo informou o 112 Galicia a Europa Press, sobre as 3,15 horas desta madrugada Urxencias Sanitarias de Galicia-061 alertou de que nunha habitación dun motel situado na estrada de Peinador a Puxeiros saía sangue por baixo da porta do baño, que estaba pechada.

Ante a petición de que interviñesen as forzas da orde, o Centro de Atención ás Emerxencias do 112 deu aviso do ocorrido á Garda Civil, cuxos efectivos acharon o cadáver e fixéronse cargo da investigación.