A deputada do PSdeG no Congreso por A Coruña Pilar Cancela cualificou como un "agravio histórico" e unha "oportunidade perdida" as partidas incluídas para Galicia nos Presupuestos Generales del Estado (PGE) e anunciou que esta formación presentará unha emenda á totalidade.

Cancela e outros dirixentes socialistas analizan o PGE | Fonte: Europa Press

Xunto ao seu compañeiro de bancada Ricardo García Mira e o secretario provincial dos socialistas coruñeses, Julio Sacristán, Cancela anunciou que o seu partido votará en contra para que se presente "un orzamento alternativo" que, entre outras cuestións, inclúa unha reforma "en profundidade" do sistema fiscal.

"Para que pague máis o que máis ten", sentenciou. Cancela asegurou tamén que "o investimento decae en todas as provincias galegas pero, sobre todo, na provincia da Coruña", unha baixada que situou nun 24,2 por cento.

En concreto, segundo expuxeron os socialistas, sitúase en 199,8 millóns de euros fronte aos 262,2 millóns do ano anterior ou os 602,4 millóns do ano 2011, cando gobernaba o PSOE.

Cancela, coordinadora dos socialistas galegos nas Cortes, ironizou tamén co anuncio do presidente da Xunta de crear unha comisión de seguimento para garantir que se cumpra a execución do comprometido. "Deben de estar a tremer en Madrid con estas medidas de presión", asegurou.

PARTIDAS PARA A PROVINCIA

Mentres, García Mira e Julio Sacristán aseguraron que son uns orzamentos que van "contra" a provincia da Coruña. En particular, denunciaron que "non se dá solución" ás conexións ferroviarias entre A Coruña e Ferrol, para a rexeneración da Ría do Burgo ou o Vial 18, para conectar a AP-9 coa Terceira Rolda.

Tamén denunciaron a falta de consignación de partidas para o dique ou as fragatas F-110 en Ferrol ou a existencia de cantidades "ridículas" para outros investimentos na provincia, entre as que citaron á reforma do edificio da Real Academia Galega (RAG).

"Falta peso político da Xunta, que non é capaz de convencer --ao Goberno-- da necesidade de investimento en Galicia", sentenciou Sacristán.