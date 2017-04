Angrois.-O fiscal tamén impugna os recursos de Adif e o cargo investigado e cre que debe manterse esta condición

Fiscalía tamén impugnou os recursos presentados por Adif e polo avogado do cargo desta empresa pública investigado polo accidente de Angrois. Coincide, así, coa postura da defensa do maquinista e da plataforma de vítimas, así como coa decisión do xuíz de atribuírlle esta condición.

Segundo confirmaron fontes consultadas por Europa Press, o fiscal Antonio Roma presentou este venres un escrito ante o Xulgado de Instrución número 3 de Santiago.

Con el, Roma impugna os recursos formulados pola Avogacía do Estado e a representación de Andrés Cortabitarte (no seu día xefe de seguridade na circulación de Adif) contra a declaración como investigado deste último na causa polo sinistro do Alvia na curva da Grandeira.

O Ministerio Público, segundo sinalaron estas fontes, lembra que "o xuíz introduciu un feito na instrución" --atendendo o sinalado pola Audiencia Provincial da Coruña-- consistente na ausencia dunha análise integral de riscos previo á posta en servizo o 9 de decembro de 2011 da liña de alta velocidade entre Ourense e Santiago.

"PROTEXE O SEU DEREITO DE DEFENSA"

Por este motivo, o fiscal "considera necesario pechar o coñecemento das circunstancias do accidente no ámbito da instrución".

En particular, o fiscal sinala no seu escrito que "é preciso coñecer coa maior precisión o grao de desenvolvemento da normativa comunitaria vixente no seu momento", e se a aplicación da devandita norma comprendía a avaliación integral de riscos.

Co fin de clarificar estes extremos, e ao apuntar ademais que "a imputación formal chamando a unha persoa na súa condición de investigado supón unha protección do dereito de defensa da mesma", a Fiscalía afirma que debe manterse a declaración como investigado de Cortabitarte.

Precisamente este martes día 4, Cortabitarte estaba chamado a declarar nos xulgados composteláns nesta calidade de investigado, pero acolleuse ao seu dereito a non declarar ata que a Audiencia resolva sobre os recursos.