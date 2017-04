Investigan ao propietario dunha tenda de alimentación de Ferrol por un delito de contrabando

Axentes da Guardia Civil do Servizo Fiscal da Comandancia da Coruña, en colaboración coa Aduana Provincial, procederon á investigación dun empresario ferrolán pola súa suposta implicación nun delito de contrabando.

Investigan a un empresario ferrolán por contrabando | Fonte: Europa Press

As actuacións levadas a cabo pola Guardia Civil no marco da 'Operación Matute', segundo informa o Instituto Armado, derivaron na inspección, autorizada polo Xulgado de Instrución Número 1 de Ferrol, de diferentes locais e unha tenda de alimentación no barrio de Esteiro, cuxo propietario é un home de 63 anos veciño da localidade.

Nas devanditas inspeccións localizáronse e aprehendieron 2494 paquetes de tabaco sen o preceptivo precinto fiscal, 86 paquetes de puritos, 293 litros de licores e 16.000 euros que estaban ocultos e cuxa procedencia lexítima non se puido acreditar, segundo sinalan as mesmas fontes.

Por este motivo procedeuse a investigar a este home como presunto autor dun delito de contrabando. Das iligencias informouse á titular do Xulgado de Instrución Número 1 de Ferrol, que o citará a declarar en sede xudicial cando o estime conveniente.