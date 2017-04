O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, asegurou este venres estar "convencido" de que este ano se ordenará o sector forestal "entre todos", nomeadamente o clúster da madeira, a industria forestal, os lexítimos propietarios do chan de Galicia e aqueles que están comprometidos co medioambiente. "Entre todos imos casar ese quebracabezas", proclamou tras asistir á inauguración da exposición 'Da árbore á cadeira', que se poderá visitar na Cidade da Cultura ata o próximo 5 de novembro de 2017.

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo | Fonte: Europa Press

Á inauguración desta exposición, comisariada polo arquitecto galego Carlos Seoane, asistiron tamén o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez; o secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenxo; o director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación, Manuel Corredoira; e o viceportavoz da Mesa do Parlamento, Diego Calvo, entre outros.

En concreto, Carlos Seoane explicou aos medios que esta exposición supón unha viaxe polos bosques e polo deseño do moble en Galicia. Neste sentido, subliñou que a comunidade conta con artesáns e deseñadores "de gran calidade", pero "moi descoñecidos" polo público.

Nesta liña, lamentou que non logren "conectar coa industria nin co gran público", motivo polo cal esta exposición, 'Dá árbore á cadeira', busca "sacar á luz" todo o que está "oculto".

Pola súa banda, Feijóo comezou a súa intervención destacando que, aínda que aos galegos non se lles "deu a escoller a variedade de recursos naturais de Galicia", son "afortunados". E é que, defendeu, o pobo galego está marcado pola xeografía e os recursos, polo que chamou a "desterrar o mito" de que os galegos non valoran a riqueza natural da súa terra.

GASTRONOMÍA E TERMALISMO

A este respecto, indicou que esta riqueza se traslada á gastronomía e ao termalismo, por exemplo. "Visítannos hoxe máis que nunca na historia", remarcou, para logo erixir a Galicia nun bosque "rodeado de augas salgadas", as rías; "doces", os ríos; e termais.

Nesta liña, o presidente da Xunta asegurou que esta exposición "reflicte a importancia do sector forestal", o cal é "estratéxico" para a economía galega. Este feito, continuou, supón unha "gran oportunidade" para Galicia, a cal leva "a obrigación de ser competitivos".

A continuación, destacou que no sector da madeira traballan "o dobre" de persoas que no sector da automoción, e que detrás dos emprendedores do moble hai unha facturación de "máis de 1.900 millóns de euros".

Así mesmo, subliñou as preto de "3.000 empresas" que conforman o sector da madeira, así como os "máis de 800 millóns de euros de exportación anual".

A CULTURA DA MADEIRA

Pero ademais das cifras do sector da madeira, Feijóo fixo fincapé na cultura que tamén hai neste sector, a cal se pode apreciar na exposición inaugurada este venres na Cidade da Cultura.

E é que nesta mostra, continuou, pódese "contemplar a madeira en todo o seu esplendor" e darse conta de que "transcende a utilidade" e está chea de "creatividade". Por iso, realizou unha homenaxe a todos os artesáns e, nomeadamente, aos fillos de Isaac Díaz Pardo, Xosé Bar Bóo e Jesús e Alejandro da Sota, pioneiros do deseño.

Por último, apostou por deixar á seguinte xeración de galegos a "inmensa riqueza forestal" da que goza Galicia: "Por que non deixar un plan de pensións que é plantar árbores nas propiedades dos galegos? É o mellor plan de pensións que hai: as árbores crecen, o custo é cero e, canto máis crece a árbore, máis valor, máis madeira e máis seguridade para os que nos van a suceder".

Pola súa banda, o conselleiro de Cultura celebrou que esta exposición mostre os espazos "máxicos" das comarcas galegas, os cales inspiraron ao propio Uxío Novoneyra. Así mesmo, cualificou esta exposición como "un escaparate da creatividade galega".

De igual modo, igual que Feijóo, lembrou que se cumpren máis de seis anos desde que a Cidade da Cultura, que compara con outros grandes museos de España e Europa, foi inaugurada en xaneiro de 2011.