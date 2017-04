Os deputados de En Marea no Congreso dos Deputados Antón Gómez-Reino e Yolanda Díaz criticaron o proxecto de Orzamentos Xerais do Estado (PGE) por entender que, entre outras cuestións, buscan "estrangular" ás cidades do cambio e que tampouco suporán a xeración de emprego.

Sobre as partidas para a provincia da Coruña, criticaron especialmente a contía para a Ría do Burgo, que cualificaron de "insulto" para a comarca coruñesa. Así, Gómez-Reino considerou "irrisoria" a contía dun millón de euros e avanzou que o seu grupo presentará emendas, á vez que instou á mobilización para demandar máis diñeiro.

Ademais, asegurou que desde o PP búscase "frear espazos que tratan de innovar", aludindo en concreto a iniciativas nos gobernos da Coruña e Santiago de Compostela. No caso desta última cidade, criticou que non se consigne ningunha contía para o Consorcio.

FERROLTERRA, "EXCLUÍDA"

Pola súa banda, Yolanda Díaz manifestou que a comarca de Ferrolterra "está excluída do polo de desenvolvemento" e, en particular, expuxo que non hai "ningún plan real de traballo para crear emprego nesta comarca".

"Perdéronse un de cada tres euros en financiamento", expuxeron tamén ambos os deputados sobre a situación en Galicia. En particular, dixeron que os investimentos en materia de Sanidade ou Educación están agora "en dúbida".

Por iso, avanzaron que presentarán emendas para tratar de corrixir un proxecto de orzamentos que consideraron "un corta e pega".